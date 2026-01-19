Atraviesa el muro de una casa en Rúa de Velle y acaba en la finca

Sobre las 18:38 horas de la tarde de este lunes, 19 de enero, se informaba de un accidente de coche en la N-120A, Rúa de Velle-Quintela, Ourense, en la parroquia de A Granxa, a la altura del número 12. Un particular informaba de que un vehículo se fue contra una vivienda, rompió el muro y se metió dentro de la finca de la propiedad.

Hasta el punto se desplazaron Guardia Civil, Policía Local, 061 y bomberos. Por el momento se desconoce si hay heridos.