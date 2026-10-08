Una mujer de avanzada edad, atropellada por una moto en la avenida de Zamora

El dispositivo de emergencias desplegado en la avenida de Zamora tras el atropello.

Una mujer ha sido atropellada en la noche de este jueves, 8 de octubre, en la avenida de Zamora, en Ourense, a la altura de la cafetería Novelty.

Según las primeras informaciones, la víctima fue atropellada por una moto.

El aviso al 112 se recibió a las 21:38 horas y hasta el lugar se desplazaron al menos dos ambulancias y una grúa. La calle tuvo que ser cortada en ambos sentidos por la Policía Local y numerosos viandantes se congretaron en la acera para interesarse por lo sucedido y el estado de la víctima.

Los servicios de emergencia atendieron a la víctima en el lugar del siniestro hasta ser estabilizada, puesto que su estado presentaba gravedad debido al impacto, según fuentes de emergencias. Posteriormente fue trasladada en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, CHUO.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de la mujer afectada ni sobre las circunstancias del atropello.

Lugar del atropello en la avenida de Zamora. | La Región

Esta es una información de última hora sobre un accidente de tráfico ocurrido en la ciudad de Ourense. Según las primeras informaciones, una moto ha atropellado a una mujer y ésta ha resultado herida de gravedad, según los servicios de emergencias. A medida que se contrasten nuevos datos e información concreta sobre este suceso, La Región irá informando en la página web, en sus redes sociales y también en el periódico de mañana.