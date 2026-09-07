ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un atropello deja un peatón herido en Ourense
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un peatón ha resultado herido este lunes tras ser atropellado por un turismo en el casco urbano de Ourense. El accidente tuvo lugar alrededor de las 16,35 horas en la calle Bernardo González Cachamuíña, a la altura del número 9.
Hasta el punto del accidente se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia para atender a la persona herida. También acudieron efectivos de la Policía Local de Ourense, que se encargaron de regular el tráfico y de instruir el correspondiente atestado.
Por el momento, no ha trascendido el alcance de las lesiones ni si el peatón tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.
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