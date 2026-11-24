Un tren AVE sufrió una avería tras pasar por Ourense y quedó detenido en plena ciudad, en una incidencia que generó momentos de preocupación entre los viajeros. Un usuario de redes sociales denunció la situación y describió el miedo vivido a bordo del convoy. "Tren averiado en Ourense, parados en medio de la ciudad y con miedo… En España ya no se puede viajar en AVE", escribió en su publicación. Según la televisión pública gallega, hasta 250 pasajeros se vieron afectados por este nuevo episodio.

El nuevo incidente vuelve a poner el foco en los problemas que afectan a las conexiones ferroviarias de Ourense, especialmente después de las alteraciones registradas durante las últimas semanas por las movilizaciones de los trabajadores del sector y las reclamaciones de mejoras en la seguridad y las plantillas.

Según los avisos facilitados por Adif este lunes, 23 de noviembre, la circulación ferroviaria registró retrasos en Ourense debido a una incidencia que afectó a un tren. Los equipos técnicos trabajaron para solucionar el problema y recuperar la normalidad del servicio. Las alteraciones obligaron a modificar la operativa de algunas conexiones, con servicios alternativos y ajustes en determinados trayectos. No ha trascendido, sin embargo, una explicación técnica detallada sobre la avería ni sobre el procedimiento concreto utilizado para trasladar a los pasajeros afectados.

La incidencia llega apenas unos días después de que Ourense sufriera las consecuencias de la huelga ferroviaria del 17 de noviembre. Aquel paro obligó a Renfe a habilitar transporte por carretera para los pasajeros de un AVE Vigo-Madrid, que tuvo que completar su recorrido desde Ourense por medios alternativos. La jornada dejó cerca de 40 servicios ferroviarios suspendidos en Galicia y problemas para recolocar a los viajeros, con demoras que llegaron a ser de varias horas.

Además, este nuevo episodio de interrupción de los servicios llega en un lunes en el que estaba prevista una huelga que fue finalmente desconvocada después de que el Gobierno, Renfe y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) alcanzasen un acuerdo en materia de seguridad. Entre los compromisos figura un nuevo protocolo ante fenómenos meteorológicos adversos, la posibilidad de que los maquinistas detengan los trenes cuando aprecien un riesgo grave, la revisión de determinados modelos de convoyes y el refuerzo de las inspecciones ferroviarias.

En el caso de Adif, el acuerdo contempla solicitar a la Agencia Estatal de Meteorología predicciones con 48 y 72 horas de antelación, identificar los tramos especialmente vulnerables y publicar diariamente las limitaciones temporales de velocidad. También se establecerán reuniones mensuales de seguimiento para comprobar el cumplimiento de los compromisos.

Pese a la desconvocatoria de los paros y a las medidas anunciadas, la nueva avería vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que sufren los usuarios cuando se producen incidencias en la red ferroviaria, así como la importancia de garantizar información, asistencia y alternativas de transporte para los pasajeros afectados.