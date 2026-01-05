El Ballet de Kiev trae "El Cascanueces" a Ourense en su gira por España

El prestigioso Ballet de Kiev ha incluido a Ourense entre las ciudades españolas que formarán parte de su próxima gira nacional con la representación del clásico navideño “El Cascanueces”, una de las obras más emblemáticas de la danza clásica internacional. La presentación tendrá lugar en el Auditorio Municipal.

La compañía ucraniana, conocida por su excelencia técnica y artística, recorrerá distintos puntos del país con este espectáculo basado en la música de Piotr Ilich Chaikovski, que combina fantasía, elegancia y una cuidada puesta en escena. La parada en Ourense este 18 de enero supone una oportunidad única para el público ourensano de disfrutar en directo de una producción de alto nivel interpretada por una de las formaciones más destacadas del panorama europeo.

"El Cascanueces" es una obra imprescindible del repertorio clásico, apreciada tanto por los amantes de la danza como por el público en general. La llegada del Ballet de Kiev refuerza la programación cultural de Ourense y consolida a la ciudad como un punto de referencia para espectáculos internacionales de primer nivel.

La gira por España acerca la tradición del ballet clásico a miles de espectadores. En el caso de Ourense, la visita de la compañía genera gran expectación y confirma el interés creciente por la danza y las artes escénicas en la ciudad.