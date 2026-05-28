Bandas locales y arte urbano se reunirán en Ourense Musical

La música ourensana volverá a sonar este viernes con fuerza en el Centro Comercial Ponte Vella. El recinto acogerá desde las 22,00 horas el concierto gratuito Ourense Musical, una cita impulsada con la colaboración de la Deputación de Ourense y que reunirá a varias bandas y artistas de la provincia en una noche concebida como escaparate absoluto del gran talento local.

El director del Área de Cultura de la Diputación, Marcos Vázquez destacó la importancia de impulsar “actividades culturais abertas á cidadanía” y de crear espacios que permitan “visibilizar o potencial artístico da provincia” a través de propuestas vinculadas a la música y a la creación contemporánea.

Sobre el escenario del centro comercial pasarán bandas ourensanas de estilos muy distintos como Syntonía, Amarillo Trece, Chao do Carrizo, Faylinn, Distance Sisters o Hyperakusia, además de una actuación conjunta de una All Star Band formada para la ocasión. La programación incluirá también una exhibición de graffiti en directo a cargo de los artistas Dash y Most, incorporando así la vertiente de arte urbano al evento.

La iniciativa busca dinamizar cultural y socialmente la ciudad al tiempo que ofrece visibilidad a proyectos musicales locales en un formato abierto y gratuito. El concierto se celebrará en las instalaciones del Ponte Vella con entrada libre y contará con la colaboración de distintas entidades vinculadas a la promoción cultural y juvenil de Ourense. La organización espera reunir a público de diferentes edades en una noche que combinará música en directo, convivencia y arte contemporáneo en pleno centro de la ciudad.

Ourense Musical también servirá para reforzar el peso que la música en directo está ganando en la programación cultural ourensana durante las últimas semanas, coincidiendo además con el inicio de la temporada de festivales y conciertos al aire libre. La combinación de bandas locales, acceso gratuito y actividades paralelas busca atraer tanto al público habitual de la escena musical como a personas que se acerquen por primera vez a este tipo de propuestas culturales.