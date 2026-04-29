El BOE activa las expropiaciones para ampliar los pasos de Ramón Puga y Tarascón en Ourense

Los proyectos para mejorar dos puntos negros de la movilidad en la ciudad de Ourense siguen avanzando. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles dos resoluciones que suponen un nuevo paso para la ejecución de las obras de ampliación del paso inferior de la calle Ramón Puga y del paso superior de la calle Tarascón: el inicio del proceso de expropiaciones necesarias para llevarlas a cabo.

Ambas actuaciones, planteadas ya en 2021 para resolver problemas históricos de seguridad vial y accesibilidad, entran ahora en una fase decisiva tras la aprobación de los proyectos en 2025.

Inicio del proceso de expropiación

En el caso del paso inferior de Ramón Puga, el Ministerio de Transportes, ha iniciado el expediente de expropiación forzosa tras la solicitud de ADIF en enero de 2026. La actuación afecta a varias parcelas del entorno, con ocupaciones tanto definitivas como temporales para ejecutar la obra. Los propietarios están citados el próximo 10 de junio de 2026 para el levantamiento de actas previas, un trámite imprescindible antes del inicio de los trabajos.

Un procedimiento similar se activa para el paso superior de Tarascón, cuyo proyecto también fue aprobado en mayo de 2025. En este caso, el expediente de expropiación incluye tanto fincas rústicas como urbanas.

Declaración de urgencia

Ambas resoluciones destacan que los proyectos llevan implícita la declaración de utilidad pública y la urgencia de ocupación de los terrenos, lo que permite acelerar los plazos administrativos conforme a la legislación vigente.

Además, se abre un periodo de 15 días hábiles de información pública para que los afectados puedan presentar alegaciones o aportar documentación.

¿En qué consisten las obras?

Estas actuaciones buscan resolver problemas estructurales en dos infraestructuras clave: