¿Sabe usted que el bombardeo electoral convierte los buzones en auténticos contenedores de papel?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los portales vuelven a parecer una planta de reciclaje
¿Sabe usted que los portales vuelven a parecer una planta de reciclaje gracias al bombardeo de propaganda electoral? ¿Que mientras a los vecinos nos exigen digitalización para cualquier trámite, ellos siguen atascando los buzones con sobres repetidos pagados a escote entre todos? ¿Que puestos a tirar el dinero público a la basura, al menos podían ahorrarle el viaje al cartero y mandarlo directamente al vertedero?
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