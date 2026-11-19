¿Sabe usted que los portales vuelven a parecer una planta de reciclaje gracias al bombardeo de propaganda electoral? ¿Que mientras a los vecinos nos exigen digitalización para cualquier trámite, ellos siguen atascando los buzones con sobres repetidos pagados a escote entre todos? ¿Que puestos a tirar el dinero público a la basura, al menos podían ahorrarle el viaje al cartero y mandarlo directamente al vertedero?