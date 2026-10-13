Botín de las ciberestafas en Ourense: casi tres millones de euros

La Comandancia de la Guardia Civil en Ourense dio a conocer este lunes, 12 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día del Pilar, patrona del cuerpo, los datos de criminalidad registrados en la provincia en lo que va de año. Durante el acto institucional, el jefe del Instituto Armado en Ourense, el teniente coronel Rafael Berguillo, hizo balance de la actividad delictiva y puso el foco en el impacto económico de las ciberestafas, cuyo perjuicio asciende ya a casi tres millones de euros en la provincia, sin incluir la ciudad de Ourense.

Un momento de la ofrenda floral durante los actos conmemorativos del Pilar en el cuartel de Ourense. | Óscar Pinal

Este tipo de delitos representa uno de los principales desafíos para los investigadores debido a la dificultad para identificar a sus responsables y seguir el rastro del dinero. En muchos casos, los autores operan desde distintos puntos del mundo y recurren a entramados financieros complejos para ocultar el destino de los fondos sustraídos.

Pese a estas dificultades, las unidades especializadas de la Guardia Civil en Ourense, el Equipo @ y Edite, consiguieron esclarecer el 21,35% de los casos de ciberdelincuencia registrados en lo que va de año. Este porcentaje se sitúa cinco puntos por encima de la media nacional, según los datos trasladados durante la celebración institucional.

Uno de los últimos casos resueltos por los investigadores se conoció la semana pasada y está relacionado con una estafa sentimental de 30.000 euros. La víctima, una vecina de la provincia, creyó mantener una relación con un supuesto médico militar que terminó solicitándole dinero. La mujer accedió a las peticiones, hasta que la investigación permitió destapar el engaño.

Imagen de la denunciante | Guardia Civil

La operación concluyó con dos detenidos en Bilbao y la emisión de una orden europea de investigación, dentro de las actuaciones dirigidas a esclarecer los hechos y determinar el alcance de la estafa. Los datos se hicieron públicos en una jornada en la que la Guardia Civil celebró la festividad de su patrona y aprovechó para repasar los principales retos de seguridad en la provincia, con especial atención al crecimiento y la complejidad de los delitos cometidos a través de internet.