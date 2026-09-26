Buscador | Comprueba la etiqueta medioambiental de tu coche con tu matrícula y si puede entrar en la ZBE de Ourense

¿Tu coche tiene etiqueta B, C, ECO o 0? ¿O carece de distintivo ambiental? Para comprobarlo no necesitas conocer la normativa de emisiones de su motor ni buscar la fecha de matriculación: basta con introducir la matrícula en el buscador que encontrarás a continuación.

La herramienta permite acceder a la consulta oficial que indica el distintivo asignado al vehículo. Es una consulta gratuita y no requiere certificado digital.

Conocer la etiqueta resulta especialmente útil en Ourense, donde la Zona de Bajas Emisiones establece restricciones de acceso en función de la clasificación ambiental del vehículo.

Introduce tu matrícula y consulta el distintivo

Escribe la matrícula de tu coche y pulsa "Consultar en La Región". El buscador admite tanto las matrículas actuales como las antiguas provinciales. La respuesta procede de los registros de Tráfico, no de una estimación por la antigüedad del vehículo.

Si la consulta no encuentra la matrícula, revisa que la hayas escrito correctamente. La ausencia de resultados no significa que el coche carezca de etiqueta ambiental.

Emplea la siguiente herramienta:

Consulta por matrícula ¿Qué pegatina tiene tu vehículo? Introduce tu matrícula y consulta el distintivo ambiental asignado y si, por ende, puede entrar en la ZBE de Ourense. B C ECO 0 Matrícula E Consultar en La Región También admite matrículas provinciales, como OU-1234-AB. Al consultar, se enviará la matrícula a la DGT. El resultado se muestra en la página oficial de la DGT, dentro de este recuadro. Puedes desplazarte por él. Abrir esta consulta en la DGT ↗ Si el recuadro no carga o la consulta no aparece, utiliza el enlace anterior. Que no se encuentre una matrícula no significa que el vehículo carezca de distintivo. La consulta se abrirá en una nueva pestaña de la DGT.

Qué significa cada pegatina

Los distintivos de la DGT se reconocen por sus letras y colores:

B, amarilla. Identifica vehículos de combustión que cumplen determinados requisitos de emisiones, anteriores a los exigidos para la categoría C.

C, verde. Corresponde a vehículos de combustión que cumplen requisitos de emisiones más exigentes que los de la categoría B.

ECO, azul y verde. Incluye determinados vehículos híbridos y de gas que reúnen las condiciones establecidas por Tráfico.

0 emisiones, azul. Identifica vehículos eléctricos y otros modelos que cumplen los requisitos de esta categoría, entre ellos determinados híbridos enchufables.

Los vehículos que no reúnen las condiciones para obtener ninguna de estas cuatro etiquetas quedan clasificados como vehículos sin distintivo ambiental.

¿Puedo entrar en la ZBE de Ourense?

Los vehículos con etiqueta B, C, ECO o 0 pueden circular por la Zona de Bajas Emisiones de Ourense. Los que carecen de distintivo tienen el acceso limitado, aunque existen excepciones previstas en la normativa municipal.

Entre los supuestos autorizados figuran los residentes, los titulares de plazas de garaje, las personas con movilidad reducida y determinados servicios esenciales. Por eso, conocer la pegatina es el primer paso, pero no resuelve por sí solo todas las situaciones: un vehículo sin etiqueta puede disponer de una autorización que permita su acceso.

El perímetro de la ZBE está delimitado por la avenida de la Habana, Emilia Pardo Bazán, Pena Trevinca, rúa da Coruña, Progreso y la Praza de Concepción Arenal.

La etiqueta no permite circular por cualquier calle

Las restricciones de la ZBE y las de las calles peatonales son independientes. Tener una etiqueta ambiental, incluso ECO o 0, no autoriza a entrar en una vía peatonal. En esos espacios se aplican sus propias condiciones de acceso.

Las cámaras de control leen las matrículas para comprobar si los vehículos están autorizados a circular por las zonas restringidas. Antes de acceder, conviene atender tanto a la clasificación ambiental del coche como a la señalización de la calle y a las autorizaciones que puedan ser necesarias.