Buscador | Objetos perdidos en Ourense al inicio de 2026: móviles, joyas o un nórdico de cama

Estos son los objetos perdidos en Ourense en enero de 2026

¿Has perdido algo en Ourense durante las fiestas? Es posible que alguien lo haya encontrado y lo haya entregado a la Policía Local. En las páginas oficiales del Concello se publica un listado actualizado de objetos perdidos que todavía no han sido reclamados.

Al comienzo de este 2026 aparecen artículos como móviles, cadenas, carteras y otros efectos personales.

¿Cómo recuperar un objeto perdido en Ourense en 2026?

Si crees que has extraviado algún objeto en la ciudad recientemente, tienes varias formas de comprobarlo y solicitar su devolución:

De manera presencial: Acude a la Jefatura de la Policía Local, situada en la calle Victoria Kent, 1.

Por teléfono: Llama al 092 para consultar si tu pertenencia ha sido localizada.

Por internet: Accede al buscador de objetos perdidos de Ourense, donde se actualiza periódicamente el listado disponible.

Buscador de objetos perdidos de Ourense a comienzos de 2026

Entra en el buscador de objetos perdidos del Concello de Ourense y revisa si tu pertenencia extraviada en los últimos meses ya ha sido encontrada.