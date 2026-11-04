Buscador de objetos perdidos en Ourense en noviembre: décimos de Navidad, un anillo inteligente o una mochila de Glovo

Perder las llaves o la cartera es habitual. Pero en el listado de objetos perdidos en Ourense también aparecen pertenencias que llaman la atención: décimos de la Lotería de Navidad, una mochila de reparto de Glovo o un maletín que contiene un puzle y un sistema de alarma.

Los décimos figuran entre las incorporaciones del 4 de noviembre, junto con una alianza dorada y varias carteras. El listado conserva también objetos entregados en meses anteriores, como un anillo inteligente, un estuche con juegos de Nintendo y una bolsa de papel con dos móviles nuevos.

El buscador de La Región permite consultar estas pertenencias y comprobar si alguna coincide con la que estás buscando.

Cómo buscar un objeto perdido en Ourense

Introduce el nombre del artículo, su marca o alguna característica: "gafas", "cartera negra" o "Samsung". Puedes acotar la consulta por fecha de entrega y ordenar los resultados alfabéticamente o por antigüedad.

Los artículos se muestran en páginas de diez resultados. Si no encuentras el tuyo, prueba con menos palabras o amplía las fechas. Recuerda que la fecha de entrega puede ser posterior al día en que lo perdiste.

Cómo recuperar tus pertenencias

Si reconoces un objeto, anota su referencia y contacta con el servicio municipal para confirmar su disponibilidad y la documentación necesaria para recogerlo.

El teléfono de atención es el 988 39 80 11, de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas. Para la retirada, el Concello solicita identificación y datos o pruebas que permitan acreditar la propiedad, según recoge su información sobre objetos perdidos.

Consulta el buscador

Busca por nombre y fecha de entrega entre los objetos del listado municipal. La información se actualiza diariamente.