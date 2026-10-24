Calculadora | ¿Cuánto te cuesta ir a trabajar en coche cada mes?

Ir todos los días al trabajo en coche supone un desembolso que puede pasar desapercibido entre los gastos habituales. El combustible, el aparcamiento y el mantenimiento del vehículo representan una factura que aumenta con cada kilómetro recorrido. Pero ¿cuánto dinero supone realmente desplazarse al trabajo en coche? Una calculadora permite conocer el gasto mensual y anual en función de los hábitos de cada conductor.

La pregunta cobra especial relevancia en una ciudad donde cada vez más trabajadores utilizan el transporte privado. Según la Enquisa estrutural a fogares de 2025, elaborada por el Instituto Galego de Estatística (IGE), el 63,95% de los trabajadores ourensanos que se desplazan habitualmente a su empleo recurre a este medio, frente al 55,58% registrado una década antes.

El incremento de 8,37 puntos porcentuales sitúa a Ourense como la segunda ciudad gallega donde más ha crecido esta modalidad de transporte para acudir al trabajo, únicamente por detrás de Pontevedra.

Calcula cuánto te cuesta ir al trabajo en coche

¿Cuántos kilómetros recorres para llegar a tu puesto de trabajo? ¿Cuánto consume tu vehículo? Introduce los datos en la siguiente calculadora para conocer el dinero que destinas a estos desplazamientos. Puedes modificar el precio del combustible e incluir otros gastos, como el aparcamiento o el mantenimiento.