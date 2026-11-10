¿Sabe usted que los cambios de tráfico en Mariñamansa y A Cuña complican el acceso al centro de salud?

¿Sabe usted que el empeño del (des)gobierno de la city por la movilidad vertical casi ha destruido la movilidad horizontal en Mariñamansa y A Cuña? ¿Que los conductores no se aclaran entre los cambios de sentido, rutas prohibidas y vías que ahora no se pueden usar? ¿Que se rozan los toques entre conductores a diario? ¿Que las mayores víctimas han sido el centro de salud, y quienes necesitan acudir al médico?