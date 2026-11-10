¿Sabe usted que los cambios de tráfico en Mariñamansa y A Cuña complican el acceso al centro de salud?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, los cambios de tráfico en Mariñamansa y A Cuña desorientan a los conductores y complican el acceso al centro de salud

El centro de salud en Mariñamansa afectado por los cambios de tráfico.
El centro de salud en Mariñamansa afectado por los cambios de tráfico. | La Región

¿Sabe usted que el empeño del (des)gobierno de la city por la movilidad vertical casi ha destruido la movilidad horizontal en Mariñamansa y A Cuña? ¿Que los conductores no se aclaran entre los cambios de sentido, rutas prohibidas y vías que ahora no se pueden usar? ¿Que se rozan los toques entre conductores a diario? ¿Que las mayores víctimas han sido el centro de salud, y quienes necesitan acudir al médico?

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