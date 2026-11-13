El Campus de Ourense conecta a alumnos y empresas que buscan talento

Abanca, Deloitte, Enterprise Mobility y Cultural Care, entre otras, llegarán al Campus el próximo jueves 19 de noviembre con la intención de captar talento para sus plantillas. La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo organiza una nueva edición de “Encuentros con Empresas”.

La cita promete ser una feria de empleo capaz de conectar a universitarios y empresas de forma efectiva. “Frente a las ferias masivas donde los estudiantes entregan su currículo y esperan a ver si los llaman, aquí el formato es distinto”, señalan desde la organización. Para ello, proponen un modelo en el que más allá de los habituales puestos informativos de este tipo de iniciativas, habrá una zona de entrevistas donde varias empresas con presencia estatal e internacional buscarán nuevos perfiles.

El alumnado interesado en participar en estos encuentros debe inscribirse en la web del evento y compartir su currículo con las entidades de su interés. Tras revisar todas las candidaturas recibidas, si el perfil encaja, la empresa lo invita a un desayuno de 50 minutos durante la feria. Según detallan los organizadores, este encuentro permite “una conversación real, sin colas ni prisas” entre ambas partes y supone “una oportunidad fantástica” para que el estudiante se dé a conocer de verdad antes incluso de afrontar una entrevista laboral oficial.

Acercar oportunidades

Además de estas entrevistas individualizadas, en la entrada del edificio jurídico-empresarial se instalará una zona de mesas donde las empresas dispondrán de su respectivo puesto informativo atendido por personal de recursos humanos. En esta parte podrá participar todo el estudiantado interesado, se haya apuntado o no a las entrevistas personales. Desde la organización recomiendan acercarse también a estos puestos para conocer las posibilidades laborales que ofrecen estas compañías.

Jesús Vázquez, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, subraya el compromiso de su centro con el fomento de la empleabilidad, ofreciendo no solo una formación de calidad, sino también ventanas específicas al mercado laboral. “Participarán empresas muy importantes en sus respectivos sectores, con expansión estatal e internacional, que hasta ahora no venían a nuestra facultad a captar alumnado, por lo que estamos muy satisfechos con su celebración”, destaca.

La cita se enmarca en el proyecto Encuentros con Empresas, una iniciativa de Tour del Empleo en la que participan escuelas y facultades estatales. Las firmas participantes buscan perfiles jurídico-empresariales y acudirán “con una finalidad clara de captación y contratación, barajando ofertas concretas”.