Caos circulatorio en Ourense tras el nuevo diseño de Progreso y la calle Coruña: "Las colas llegan hasta la antigua cárcel"

La zona de O Posío se ha vuelto un embudo. Los cambios en la distribución de los carriles entre la calle Progreso y la calle Coruña, en Ourense, están provocando importantes problemas de tráfico en una de las zonas más transitadas de la ciudad. La reducción del espacio destinado a la circulación general ha generado largas colas de vehículos, especialmente en las horas de entrada y salida de los colegios.

La modificación afecta a dos puntos clave. En la calle Progreso, antes del desvío hacia Marcelo Macías, se ha pasado de tres carriles a dos. Por su parte, en la calle Coruña, donde anteriormente había tres carriles de subida y dos de bajada, ahora quedan dos de subida y uno de bajada, además de un carril bus desde el que los vehículos deben ceder el paso para incorporarse a la circulación general.

"El caos es absoluto": las quejas de vecinos y conductores

Ester, trabajadora de una tintorería situada en este tramo, asegura que "las colas de coches son constantes" desde la modificación de los carriles. Explica que la situación se complica especialmente "durante los horarios escolares", cuando coinciden numerosos vehículos en las entradas y salidas de los centros educativos.

Las quejas se repiten entre los vecinos. María, residente en la zona, denuncia que "el caos es absoluto. Se juntan colas de coches hasta la antigua cárcel y a veces se quedan en los pasos de peatones".

Por su parte, Alberto, conductor habitual de este recorrido, considera que el problema no se limita a la reducción de carriles, sino también a la regulación de los semáforos. "Es un caos circulatorio, los semáforos no cuadran para que pasen todos y, sobre todo, abajo, los que vienen de Progreso se quedan en el medio del cruce y los que vamos para Marcelo Macías no pasamos", explica.

El conductor pone como ejemplo lo ocurrido durante la mañana de ayer: "Desde Carmelitas hasta pasar el puente de Marcelo Macías tardé 15 minutos, cuando antes pasaba toda esa zona en 6 o 7". La acumulación de vehículos en los cruces y las dificultades para incorporarse a las vías principales están convirtiendo este tramo en uno de los puntos conflictivos para la circulación en Ourense.

Los cambios en los semáforos se suman a los problemas de tráfico

A la reducción de carriles en O Posío se suma la nueva regulación de los semáforos, que ha obligado a reprogramar distintos cruces de Ourense. Según la información difundida sobre la normativa, en vigor desde el 1 de octubre, el ámbar intermitente para los vehículos ya no puede coincidir con el verde para los peatones en los pasos regulados. Además, la fase ámbar debe estar precedida por una luz roja fija para los coches. El objetivo es reforzar la seguridad de quienes cruzan la calzada.

TRÁFICO · OURENSE Semáforos: ¿qué cambia con el ámbar? El cambio afecta al ámbar intermitente: deja de coincidir con el verde de los peatones en los pasos regulados. ANTES · Paso compartido Vehículos: ámbar intermitente

Podían avanzar con precaución, cediendo el paso. Peatones: verde

Podían cruzar al mismo tiempo. AHORA · Turnos separados Vehículos: rojo

Esperan mientras los peatones tienen verde. Peatones: verde

Cruzan sin coincidir con vehículos en ámbar intermitente. Otra novedad: cuando se utilice el ámbar intermitente para los vehículos, deberá estar precedido por una fase de rojo fijo. ¿Por qué puede aumentar la espera? Al separar movimientos que antes coincidían, los coches pueden permanecer más tiempo detenidos. El efecto sobre las colas depende de la programación de cada cruce y del volumen de tráfico. El objetivo del cambio es proteger a los peatones. Esquema simplificado de los movimientos afectados; no representa un ciclo completo ni tiempos de espera reales. Fuente: información sobre la adaptación de los semáforos de Ourense .

Esta reorganización se suma a las dificultades de circulación en vías como Curros Enríquez y Ervedelo, donde también se están registrando retenciones. La separación de los turnos de paso de vehículos y peatones puede aumentar las esperas de los conductores en determinados cruces, especialmente en las horas de mayor afluencia.