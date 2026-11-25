Un conductor ingresó en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar después de protagonizar una peligrosa fuga de un control de alcoholemia de la Guardia Civil en Ourense. Durante la huida, el hombre estuvo a punto de atropellar a uno de los agentes, realizó adelantamientos de alto riesgo y acabó estrellando su vehículo contra el cierre de una vivienda en la carretera OU-0522. Además, dio positivo en varias sustancias estupefacientes y tenía dos órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron a las 23,25 horas del pasado viernes, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ourense estableció un control de alcoholemia y dio el alto a un turismo. Sin embargo, su conductor hizo caso omiso de las indicaciones policiales y aceleró para escapar. En ese momento, puso en peligro la integridad de uno de los guardias civiles, que tuvo que apartarse para evitar ser atropellado.

La huida continuó con varias maniobras peligrosas que pusieron en riesgo al resto de usuarios de la vía. Según informó la Guardia Civil, el conductor realizó adelantamientos de elevado riesgo a vehículos que circulaban en sentido contrario y efectuó un cambio de dirección antirreglamentario antes de incorporarse a la carretera OU-0522, entre los municipios de Ourense y Amoeiro.

Los agentes iniciaron el seguimiento y localizaron poco después el vehículo accidentado. El turismo se había salido de la vía por el margen izquierdo y había colisionado contra el cierre de una vivienda, poniendo fin a la fuga.

Intentó escapar de nuevo tras el accidente

Una vez localizado el conductor, los agentes realizaron las comprobaciones oportunas y descubrieron que sobre él pesaban dos señalamientos judiciales en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión, emitidos por órganos judiciales de Ourense y Pontevedra.

Pero el hombre todavía intentó una segunda fuga. Cuando los guardias civiles se disponían a detenerlo, trató de escapar corriendo. Durante el intento cayó al suelo y se golpeó la cara contra el muro de una vivienda, por lo que tuvo que ser trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Las pruebas realizadas confirmaron también el positivo en varias sustancias estupefacientes. Finalmente, al día siguiente y después de dictarse el correspondiente auto judicial, el conductor ingresó en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar.

La Guardia Civil instruye diligencias por presuntos delitos de conducción temeraria y conducción bajo la influencia de drogas, a los que se suman los asuntos judiciales pendientes que motivaron las dos órdenes de búsqueda y detención que tenía en vigor.