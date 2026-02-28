Carmen Eiró se despide de Ourense para ser fiscala jefa de Galicia

El Pazo Almuzara de Boborás acogió un multitudinario homenaje a la ourensana Carmen Eiró con motivo de su marcha a A Coruña para ocupar la plaza de fiscala jefa de Galicia, siendo la primera mujer en ostentar este cargo. Algo más de 200 personas se dieron cita este viernes para desearle suerte y arroparla en su nuevo periplo.

Carmen Eiró trabajó en Ourense hasta ahora y se ganó el respeto y cariño de sus compañeros del Ministerio Público, profesionales de la judicatura y de las fuerzas de seguridad, con los que trabajó coordinadamente.

En noviembre del pasado año fue nombrada Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia y tomó posesión el 17 de noviembre de 2025.