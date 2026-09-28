El carné llegó tarde: a la cárcel en Ourense por su pasado al volante sin él

La excesiva demora que se produce algunas veces entre que ocurren los hechos y se celebran los juicios genera, en ocasiones, situaciones paradójicas. Un hombre entrará a prisión tras sumar en enero una nueva condena por conducir sin tener el permiso. El 30 del citado mes, la jueza le impuso una pena de cinco meses de prisión por ir sin carné más de tres años antes, el 24 de agosto de 2022.

Como suele ocurrir en estos casos, la defensa pidió que quedase suspendida y de esta forma su cliente evitase tener que entrar a cumplirla al centro penitenciario. Sin embargo, la magistrada denegó este beneficio al considerar que el penado es reo habitual por cuanto en los últimos cuatro años suma cuatro condenas por conducir sin carné.

El abogado no se conformó con esta decisión y acudió a la Audiencia Provincial de Ourense. Entre sus argumentos, señala que todos los delitos cometidos por su cliente ocurrieron entre febrero y agosto de 2022, obteniendo posteriormente el permiso de conducir en el año 2023. Además, desecha la idea de que el penado sea reo habitual.

No comparten este razonamiento los magistrados de la Audiencia Provincial. En su auto apuntan a que el Código Penal considera reos habituales a los que han cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo en un plazo no superior a cinco años.

“En el presente caso el penado es un reo habitual toda vez que sin computar la condena del delito de conducción sin permiso de la que deriva la presente ejecutoria, resulta que en los cinco años anteriores al auto de suspensión ha sido cuatro veces condenado en virtud de sentencia firme por delitos idénticos de conducción sin permiso”, razonan.

Acerca de que haya obtenido el carné de conducir, apuntan a que no desvirtúa de ninguna manera la condición de reo habitual que evita que pueda disfrutar de la suspensión de condena. Esta decisión, que es firme al no poder ser recurrida, implica que el penado entrará a prisión.

Casos habituales

En los juzgados ya se ha convertido en algo habitual que lleguen casos de conducción sin carné. Reincidente en este delito es también Diego F.F. el cual sumó este mes su cuarta condena por conducir sin carné. Él mismo admitió ante la jueza que el 17 de agosto de este año iba conduciendo por la OU-150 (Valdorregueiro-Gustei) cuando los agentes lo pararon.

En su defensa indicó que ha empezado a trabajar recientemente y que su sueldo es el único ingreso con el que cuenta la unidad familiar. Circunstancias que no han impedido una condena de 4 meses y 16 días de prisión. Sin embargo, en su caso aún no se ha decidido si queda o no suspendida.