¿Sabe usted que la carpa del macrofestival del magosto todavía está tirada en Montealegre? ¿Que la organización llegó in extremis a tener permisos? ¿Que igual se piensan que necesitan permisos para retirarla también? ¿Que seica cuando decían que querían profesionalizarse igual olvidaron de pensar en qué tenían que hacer después del festival? ¿Que no estaría de más un poco de celeridad en el asunto?