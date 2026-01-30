Celanova impulsa la inclusión digital de sus mayores

Paola Pérez con Teresa Barge, concejala de Igualdad, y el alcalde Antonio Puga en la sede del Concello de Celanova.

El programa “A Maiores”, impulsado por La Región, fue presentado ayer en el Concello de Celanova, donde se dieron a conocer sus actividades y objetivos. En el acto participaron Paola Pérez, en representación del diario, el alcalde de Celanova, Antonio Puga, y la concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Teresa Barge.

Un total de cuarenta personas mayores, divididas en dos grupos de veinte, recibirán formación

Este programa, centrado en la capacitación digital de las personas mayores, el bienestar emocional y el fomento del encuentro intergeneracional, inaugura su edición de 2026 en Celanova. Bajo el lema “Hagamos un trato por el buen trato”, las actividades comenzarán el lunes 2 de febrero con sesiones formativas en horario de mañana y tarde, a las 10.00 y a las 16.00 horas. Un total de cuarenta personas mayores, divididas en dos grupos de veinte, recibirán formación en el Aula Cemit sobre el uso de herramientas digitales de comunicación en dispositivos móviles, así como sobre la creación de vínculos entre los participantes. Las sesiones estarán a cargo de los monitores Lidia González Feijóo y Abel Fornos Fernández.

Los talleres motivacionales se celebrarán los días 10 y 11 de febrero y estarán dirigidos por el educador Sergio Vázquez Arce en la cafetería del Auditorio Municipal Ilduara.

“Desde la perspectiva de lo que supone para ellos salir de casa y relacionarse, es un acto de empoderamiento y también una forma de avanzar en la igualdad”

La concejala Teresa Barge destacó la importancia de que Celanova sea el punto de partida del programa en 2026 y detalló el contenido de las actividades previstas. En este sentido, subrayó que iniciativas como esta favorecen la cohesión social y el empoderamiento de las personas mayores. “Desde la perspectiva de lo que supone para ellos salir de casa y relacionarse, es un acto de empoderamiento y también una forma de avanzar en la igualdad”, señaló.

“todos tienen mucho que aprender unos de otros”

Por su parte, el alcalde Antonio Puga incidió en el perfil demográfico del municipio y en la necesidad de impulsar este tipo de iniciativas. “Celanova cuenta con una población muy longeva, pero con muchas ganas de seguir activa. Desde el Concello nos preocupamos por facilitarles el acceso a proyectos y herramientas que mejoren su calidad de vida”, afirmó. En relación con el encuentro intergeneracional, añadió que “es muy positivo que en una sociedad exista conexión entre distintas generaciones, porque todos tienen mucho que aprender unos de otros”.

Paola Pérez resaltó el valor práctico y emocional de la formación para los participantes. “Les permite sentirse útiles, comprobar que no están al margen del avance tecnológico y utilizar estas herramientas también como una forma de combatir la soledad”, concluyó.