Esperanza Cortiñas cumplirá 110 años el próximo 3 de diciembre y celebrará la entrada en esta nueva década de vida de una manera especial: encendiendo las luces de Navidad de Ourense al día siguiente. La centenaria, vecina del barrio de A Ponte y una de las personas más longevas de Galicia, será la encargada de pulsar el botón que iluminará la ciudad el viernes 4 de diciembre, a las 20,00 horas, en la Alameda.

No será la primera vez que Esperanza protagonice este momento. Ya lo hizo hace cuatro años, cuando su participación en el encendido navideño tuvo una notable repercusión. Ahora repetirá la experiencia justo un día después de alcanzar los 110 años, una edad que la sitúa entre las personas de mayor longevidad del país.

Su historia y su vitalidad han sido protagonistas en varias ocasiones en las páginas de La Región. Nacida en Carballedo (Lugo) el 3 de diciembre de 1916, Esperanza ha atravesado más de un siglo de cambios históricos y personales. Tras enviudar joven, emigró a París, donde trabajó durante alrededor de 14 años, antes de regresar a Ourense, ciudad en la que lleva cerca de medio siglo y donde ha construido su vida junto a su familia.

En una entrevista publicada por La Región cuando cumplió 109 años, Cortiñas recordaba su trayectoria vital y aseguraba que no cambiaría nada de lo vivido. El trabajo ha sido una constante en su vida y también una de las recomendaciones que traslada a las generaciones más jóvenes. Entre sus deseos pendientes figuraba entonces conocer Nueva York, una ilusión que mantiene pese a haber superado ya los 109 años.

La celebración del encendido navideño contará también con música en directo. La jornada se completará con la actuación de La Banda de Ayer, una formación de Gondomar integrada por tres vocalistas y cuatro instrumentistas. El grupo repasará grandes éxitos del pop y del rock de las décadas de los 80, 90 y 2000 dentro de su gira Vintage Tour 2026.