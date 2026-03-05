La CEO analiza la futura normativa horaria

La Confederación empresarial de Ourense (CEO) recibió a representantes de la Inspección Laboral, expertos en Derecho y técnicos para hacer un análisis desde varios frentes sobre los retos que se presentan a las empresas con la nueva normativa de control laboral, que obliga a llevar una cuenta activa y transpaerente de las horas de trabajo que hacen los empleados para “evitar horas extraordinarias no declaradas y garantizar el derecho al descanso y a la desconexión digital”, indicaban desde el colectivo empresarial.

El análisis abarcó desde el marco legal y los principales cambios que para la inspección incorporará la nueva normativa, aún pendiente pendiente de aprobación, hasta las aplicaciones digitales para cumplir con la normativa, y la oportunidad que supone para la gestión de tiempos y personas.

Entre las conclusiones, los ponentes coincidieron en que el cambio representa “una oportunidad para mejorar la gestión del tiempo, optimizar procesos y reducir riesgos”.