REVOCACIÓN DE SU ORDEN
Jácome para el desalojo de la Plaza para esquivar al juez
EXPERTOS EN DERECHO LABORAL
La Confederación empresarial de Ourense (CEO) recibió a representantes de la Inspección Laboral, expertos en Derecho y técnicos para hacer un análisis desde varios frentes sobre los retos que se presentan a las empresas con la nueva normativa de control laboral, que obliga a llevar una cuenta activa y transpaerente de las horas de trabajo que hacen los empleados para “evitar horas extraordinarias no declaradas y garantizar el derecho al descanso y a la desconexión digital”, indicaban desde el colectivo empresarial.
Se trata de evitar horas extraordinarias no declaradas y garantizar el derecho al descanso y a la desconexión digital"
El análisis abarcó desde el marco legal y los principales cambios que para la inspección incorporará la nueva normativa, aún pendiente pendiente de aprobación, hasta las aplicaciones digitales para cumplir con la normativa, y la oportunidad que supone para la gestión de tiempos y personas.
Entre las conclusiones, los ponentes coincidieron en que el cambio representa “una oportunidad para mejorar la gestión del tiempo, optimizar procesos y reducir riesgos”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
REVOCACIÓN DE SU ORDEN
Jácome para el desalojo de la Plaza para esquivar al juez
EXPERTOS EN DERECHO LABORAL
La CEO analiza la futura normativa horaria
CAMBIOS EN LOS FONDOS EUROPEOS
Luis Menor defiende el peso de la gestión local en Bruselas
Lo último
PRIMERA FEB
El Gipuzkoa de toda la vida, rival del COB
MICHIGAN STATE SPARTANS
Inés Sotelo y el sueño americano
TAL DÍA COMO HOY
Buque escuela Juan Sebastián Elcano
CORTES DE TRÁFICO
La obra de la N-525 en Xinzo obliga a desviar el tráfico hasta mayo