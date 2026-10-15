La CEO reivindica el valor del criterio humano ante la IA en Ourense

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La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) acogió este miércoles su tercer Observatorio sobre Capital Humano, centrado en el impacto de la inteligencia artificial (IA) en los recursos humanos. Expertos empresariales y académicos coincidieron en subrayar que la tecnología asume los procesos repetitivos y de análisis, pero el criterio, la ética y la responsabilidad siguen siendo una tarea exclusiva de las personas.
Laura García, de Imatia, explicó cómo sus asistentes virtuales ya resuelven el 40% de las consultas internas de los empleados, optimizando tiempo. En esta línea, Elena Navas, de Redegal, advirtió que la IA “no nos exime de pensar, sino que nos obliga a pensar mejor”. Subrayó que una supervisión real exige que el profesional verifique, interprete y cuestione la información que la herramienta simplemente organiza.
Desde el ámbito académico, Alberto Vaquero, director del Campus del Agua de la UVigo, definió la IA como un “copiloto” educativo y concluyó que el gran reto es “enseñar a ser radicalmente humanos”, priorizando la empatía y el pensamiento crítico frente a un mundo de respuestas automatizadas.
En la apertura, el presidente de la CEO, David Martínez, y la secretaria xeral de Emprego, Susana Pérez, incidieron en la necesidad de acompañar a las plantillas con formación tecnológica. La CEO celebrará en noviembre una nueva edición de estos foros.
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