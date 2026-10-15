La CEO reivindica el valor del criterio humano ante la IA en Ourense

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) acogió este miércoles su tercer Observatorio sobre Capital Humano, centrado en el impacto de la inteligencia artificial (IA) en los recursos humanos. Expertos empresariales y académicos coincidieron en subrayar que la tecnología asume los procesos repetitivos y de análisis, pero el criterio, la ética y la responsabilidad siguen siendo una tarea exclusiva de las personas.

Laura García, de Imatia, explicó cómo sus asistentes virtuales ya resuelven el 40% de las consultas internas de los empleados, optimizando tiempo. En esta línea, Elena Navas, de Redegal, advirtió que la IA “no nos exime de pensar, sino que nos obliga a pensar mejor”. Subrayó que una supervisión real exige que el profesional verifique, interprete y cuestione la información que la herramienta simplemente organiza.

Desde el ámbito académico, Alberto Vaquero, director del Campus del Agua de la UVigo, definió la IA como un “copiloto” educativo y concluyó que el gran reto es “enseñar a ser radicalmente humanos”, priorizando la empatía y el pensamiento crítico frente a un mundo de respuestas automatizadas.

En la apertura, el presidente de la CEO, David Martínez, y la secretaria xeral de Emprego, Susana Pérez, incidieron en la necesidad de acompañar a las plantillas con formación tecnológica. La CEO celebrará en noviembre una nueva edición de estos foros.