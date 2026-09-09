Un choque entre un autobús urbano y una furgoneta en Progreso deja al menos un herido
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un choque entre un bus urbano y una furgoneta deja al menos a una pasajera herida.
La colisión entre un autobús urbano de la ciudad y una furgoneta se saldó con una persona herida, según fuentes de Emerxencias. Se trata, según parece, de una pasajera que sufrió un caída tras el impacto entre los dos vehículos.
La colisión se produjo a las 14.30 horas en la calle Progreso, a la altura de O Posio. Fue necesario movilizar a una ambulancia del 061 y a la policía local.
Además de esta pasajera que fue atendida tras el accidente, algunos testigos reportan que al servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) han llegado varias persoas también con molestias para una revisión.
Otro accidente reciente
Otra persona, una mujer, resultaba herida tras colisionar un autobús urbano y un coche, también en Ourense, a principios de agosto, el 6 de agosto, en concreto.
La persona herida viajaba en el turismo y fue atendida en el lugar por Urxencias Sanitarias, mientras que el autobús llevaba un pasajero que no resultó herido. En el momento del siniestro también había una persona en el autobús urbano, aunque no resultó herida y no fue necesario trasladarla para recibir asistencia sanitaria.
Tambén en Progreso
Y ese mismo día también se registraba otro incidente en la misma calle Progreso. A primera hora de la tarde una persona era atropellada por un patinete en la rúa do Progreso, a la altura del número 33.
En este caso, hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias, que atendieron a la persona afectada. Los dos sucesos se produjeron con algo más de dos horas de diferencia en distintos puntos de Ourense.
Esta es una última hora que se irá ampliando a medida que en la redacción de La Región se reciban datos complementarios y contrastados sobre este suceso ocurrido en la calle Progreso.
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