Un choque entre dos vehículo en Ourense deja al menos un herido y provoca largas retenciones

Un accidente de tráfico registrado este miércoles en la N-525, a su paso por Ourense y a la altura del desvío hacia Barbadás, se ha saldado al menos con una persona herida. El siniestro se produjo tras una colisión entre dos turismos y provocó cierta ralentización del tráfico en la zona.

Según la información facilitada por Axega, un particular alertó de lo ocurrido y señaló que había una persona que presentaba mareo y malestar tras el impacto. En el lugar se desplazaron los servicios de emergencia para atender al afectado.

Un testigo de lo ocurrido ha señalado que en la zona había dos ambulancias y alrededor de tres vehículos de la Policía Local, cuyos agentes se encargaron de regular la circulación mientras se atendía a los implicados.

El mismo testimonio apunta a que uno de los conductores, de edad avanzada, permanecía sentado y presentaba heridas superficiales y un ligero mareo. Todo apunta inicialmente a que el accidente pudo producirse por un alcance trasero, aunque las circunstancias del siniestro deberán ser determinadas por los agentes.

La presencia de los vehículos de emergencia y de los agentes provocó tráfico algo más lento de lo habitual en este tramo de la N-525.