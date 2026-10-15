Cisma por las listas en el PSOE de Ourense: Villarino exige las actas

El exsecretario provincial del PSOE y actual senador, Rafael Rodríguez Villarino, exige auditar la confección de las candidaturas socialistas en Ourense para las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que se le situó como número 2 en la lista al Senado. Apenas un día después de que la ejecutiva provincial, presidida por Álvaro Vila, aprobase las listas, Villarino presentó un escrito en el que exige el escrutinio real de las asambleas locales y denuncia a nivel interno la falta de transparencia en el recuento.

El malestar orbita en torno a la papeleta al Senado. La dirección provincial designó como número uno a la edil del Concello de Ourense Maria Fernandez Ojea, relegando al número dos al propio Villarino, quien ha sido el senador del PSOE provincial en la legislatura que ahora concluye.

Ante esta situación, Villarino registró este mismo 15 de octubre un documento dirigido a la dirección provincial y a la Comisión de Ética. En el texto, critica que no se comunicaron “los resultados desglosados de las votaciones celebradas en las distintas agrupaciones”. Villarino duda de la versión de la ejecutiva de que la lista responde al “sentir mayoritario de la militancia”, calificándolo de “extremo que ningún militante, ni miembros del Comité Provincial, ni yo mismo hemos podido contrastar”. Este periódoco pudo confirmar que la dirección no ha distribuido los resultados de las votaciones de las asambleas, por lo que nadie conoce los números.

Sí se sabe, tal y como informó este periódico, que en la asamblea de la ciudad de Ourense la lista se aprobó por mero asentimiento, sin llegar a depositar votos en las urnas. Ante esta “ausencia de información”, el exsecretario provincial reclama formalmente la “vista de las actas de escrutinio” y exige que su queja se remita a la Comisión Federal de Listas en Ferraz para que audite el proceso.

Cisma que se repite en Lugo

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Este incendio orgánico coincide con una revuelta interna en Lugo por la confección de la candidatura al Senado tras la exclusión del exalcalde José López Orozco de la lista-ignorando el apoyo real de las bases en las asambleas-, que provocó ya una dimisión en la gestora provincial (el alcalde de Láncara). El secreatrio xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, alega que el partido propuso a Orozco ir de segundo al Congreso, pero que este lo rechazó al haber sido escogido por la militancia para ir al Senado.

La resolución de este doble cisma queda ahora en manos de Madrid. La Comisión Federal de Listas examinará las propuestas de Ourense y Lugo este viernes antes del Comité Federal del sábado en Fuenlabrada y tendrá la última palabra.