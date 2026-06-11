La ciudad de Ourense, a la cola de España en acceso a zonas verdes urbanas

La ciudad de Ourense se sitúa a la cola de España en zonas verdes. Según el informe “¿Cómo garantizar el derecho a la naturaleza?”, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid para Amigos de la Tierra, la escasez de vegetación castiga severamente el día a día de sus vecinos.

La infraestructura verde de Ourense se articula en torno al río Miño como eje principal, aunque con un desarrollo desigual entre sus dos márgenes. La margen derecha concentra los espacios verdes de mayor entidad, mientras que la izquierda queda fragmentada por la N-120, reduciendo el contacto de la población con el frente fluvial.

Ourense, la ciudad con menos cobertura verde | La Región

Los investigadores subrayan que, fuera de este eje, los espacios verdes de superficie significativa son muy puntuales: el corredor del Barbaña y escasos parques como el Posío o la Alameda conforman un sistema fragmentado y poco continuo. Además, el estudio desmonta uno de los grandes mitos locales al advertir que la proximidad del monte en las afueras de la ciudad genera una “aparente disponibilidad” de espacios naturales que, sin embargo, no resuelve la falta de acceso a zonas verdes en las áreas más densas del casco urbano.

Las cifras revelan que 81.000 personas, casi el 80% de la población, carecen de acceso a una zona verde a menos de trescientos metros de su casa. A este aislamiento se suma que solo un 9% del suelo residencial dispone de cobertura vegetal en sus inmediaciones.

Estos datos se traducen en que Ourense es la ciudad con menor cobertura de todas las analizadas, junto a Valencia. Ante este escenario, el estudio traza una hoja de ruta urgente señalando los barrios identificados como áreas prioritarias a intervenir: O Vinteún, A Carballeira, O Couto y San Francisco.

En el caso de O Vinteún, las actuaciones del estudio se orientan a la creación de corredores verdes que conecten el barrio con el entorno natural periférico, buscando una mayor permeabilidad, la restauración potencial de ecosistemas forestales asociados y la integración de los interiores de las manzanas en una nueva red verde.

Por su parte, en los barrios de A Carballeira, O Couto y San Francisco, las propuestas van dirigidas a tejer itinerarios verdes con conexiones fluidas, proyectar parques de mayor entidad, abordar la renaturalización de calles y plazas duras, o aplicar un incremento del arbolado viario.