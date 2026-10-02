“Clínica Miranda” rebobina hasta la Galicia de los 50

El público presente este jueves por la tarde en el Teatro Principal se trasladó a la Galicia de los años 50 durante casi una hora. En el marco de su programación, el OUFF ofreció el preestreno de “Clínica Miranda”, una ambiciosa serie producida por La Región Televisión para la Televisión de Galicia, donde se emitirán los 13 capítulos de la historia.

En su presentación, el equipo directivo y artístico desgranó los detalles de una obra que no ha escatimado en recursos técnicos. Ambientada principalmente en una clínica privada, la trama explora la implementación de novedosos avances médicos entrelazados con las profundas dinámicas sociales y familiares de la época.

El objetivo fundamental de la serie es “entreter, emocionar e contar unhas historias de personaxes enfrontados ás normas sociais da súa época”, mostrando las difíciles decisiones que marcarán el futuro de sus protagonistas. El director, Simón Casal, reconoció abiertamente la magnitud del reto logístico. “Sabiamos dende o comezo que non era o mellor proxecto para empezar porque era moi ambicioso”, señaló. En esta línea, Casal valoró positivamente además la libertad creativa alcanzada en el proceso de trabajo y la estrecha colaboración con el guionista y creador Fernando Tato, junto al que tuvo que “tomar decisiones y reescribir escenas en el propio escenario en medio del alto ritmo de rodaje”.

El elenco del proyecto compartió sus vivencias durante los meses de rodaje. El actor Luis Iglesia, que da vida al cabeza de familia de los Miranda, puso en valor la enorme profundidad y calidad de los guiones, asegurando que se trata de “unha serie na que non hai personaxes pequenos”. Además, Iglesia reflexionó sobre el duro contexto histórico que retrata la obra, una etapa marcada por la falta de un sistema público y universal que garantizase el bienestar de los ciudadanos. En sus propias palabras, la ficción muestra una realidad donde “quen tiña cartos pagaba a mellor sanidade e o que non, morría de miseria”.

El público llenó el Teatro Principal para el visionado. | Martiño Pinal

Por su parte, los talentos más jóvenes destacaron el proceso de inmersión en una década lejana para ellos. El actor David Villar, que encarna a Mario, calificó el trabajo como “un auténtico reto” y “unha experiencia inesquecible”, incidiendo en la dificultad de familiarizarse con el instrumental y la compleja terminología médica. No obstante, Villar destacó la conexión atemporal de los conflictos humanos que aborda la trama, señalando que “as feridas que teñen os seres humanos no século XXI ou no século XX ou no século XVI, son moi semellantes”.

La actriz Grial Montes, encargada de interpretar a Beatriz Miranda, subrayó la vital importancia del vestuario, explicando que utilizar “esas faldas de tubo dos anos 50” la ayudaba inmediatamente a modificar su postura física y a sumergirse en el personaje. En su caso, subraya que la preparación estuvo más marcada por una investigación sobre la vida social. “Al final soy una mujer de los años 50 y a los estudios aún no tenía acceso”, lamenta. Por su parte, Nacho Nugo, quien da vida a Claudio en la ficción, quiso poner en valor el altísimo nivel estético y el trabajo de la directora de fotografía, Alicia Francés, asegurando que, visualmente, “ a xente vai quedar namorada xa soamente polo que vai ver, e logo por suposto pois pola historia”.

Con 13 capítulos repletos de arcos dramáticos, luchas de poder y amores prohibidos, la obra estará disponible próximamente en la Televisión de Galicia.