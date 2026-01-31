Un coche acaba en las escaleras de As Mercedes por obedecer al GPS

El GPS que tantas veces es aliado de los conductores, a veces se puede convertir en enemigo. Eso es lo que le pasó la noche del jueves a una joven pareja que llegó a la ciudad. Diez minutos antes de las 22,00 horas, entraron con su turismo desde Emilia Pardo Bazán a la plaza de As Mercedes con el objetivo de incorporarse a la avenida de Buenos Aires. Sin embargo, una indicación errónea del sistema de navegación les impidió continuar el viaje. “El GPS le marcaba que había que seguir de frente y el hombre, en vez de seguir la carretera, hizo caso a la directriz y terminó en las escaleras”, explica un vecino que presenció los hechos y habló con los afectados.

El vehículo en el que viajaba la pareja, un Opel Meriva, acabó atascado en las escaleras de la plaza de As Mercedes, con las ruedas delanteras en el primer escalón, sin que ninguna persona resultase herida. “Se quedaron un poco sorprendidos pensando cómo el GPS los había mandado por ahí, pero reaccionó a tiempo porque iba despacio, si llega a ir más rápido bajan más peldaños”, cuenta el testigo.

Así quedó el coche, justo a punto de caer por las escaleras de piedra que hay frente a la fuente de la plaza de As Mercedes. | La Región

El hecho de frenar a tiempo y evitar una caída mayor permitió que el turismo apenas sufriese daños. Sin embargo, la pareja necesitó ayuda para sacar el vehículo de las escaleras. Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos de la Policía Local y posteriormente la grúa, que consiguió retirar el turismo.

Las indicaciones erróneas de los sistemas de navegación suelen tener mayores consecuencias en los vehículos pesados, ya que el margen de maniobra es menor. Así le ocurrió a un tráiler el pasado año en una pronunciada pendiente de la urbanización Finca Fierro, en Barbadás. El conductor, al igual que la pareja joven en la plaza de As Mercedes, siguió las directrices del GPS y acabó completamente atascado. Fue al tener que dar marcha atrás, una maniobra que, a causa de la longitud de su carga, provocó que quedase atravesado en la calzada. En este caso, las labores de corte de tráfico y la movilización del vehículo duraron más de dos horas.