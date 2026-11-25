El vehículo accidentado que obstaculizó la circulación en la N-120 a su paso por Velle.

Un vehículo sufrió una salida de vía este miércoles por la mañana en la carretera N-120, a la altura del punto kilométrico 563, en Velle, en el concello de Ourense. El accidente se produjo antes de las 9:30 horas y horas después el turismo todavía permanecía en medio del carril de circulación en sentido Ourense.

El siniestro provocó daños materiales en el vehículo, aunque no hubo que lamentar personas heridas. Tras recibir el aviso, el servicio de emergencias 112 alertó a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

La situación generó problemas de seguridad para el resto de usuarios de la vía, ya que el coche permanecía obstaculizando el único carril disponible en ese sentido. Los conductores que llegaban al lugar se veían obligados a rebasarlo invadiendo el sentido contrario y atravesando una doble línea continua.

De esta forma, un accidente sin consecuencias personales acabó convirtiéndose en una situación de riesgo para quienes circulaban por este tramo de la N-120, al tener que realizar una maniobra peligrosa para esquivar el vehículo.