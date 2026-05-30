Colapso total en Rairo: cinco cortes de agua en treinta días

La localidad de Rairo (medio millar de habitantes) está padeciendo en los últimos meses un progresivo abandono que está repercutiendo en importantes carencias en sus servicios básicos como es el suministro de agua. Desde hace años llevan sufriendo cortes de agua de manera habitual, pero en las últimas semanas se han multiplicado exponencialmente, generando gran indignación entre los vecinos.

En los últimos 30 días se produjeron cinco cortes, hasta tres en la última semana, afectando a diferentes puntos de la zona, lo que denota un claro deterioro del sistema de tuberías que abastecen a este barrio. Alguna de las interrupciones de suministro se alargó hasta 24 horas.

Tras un corte el domingo por la tarde y otro nuevo este jueves (a más de 35 ªC), el presidente de la asociación de vecinos de Rairo, Borja Fernández, da la voz de alarma: “Os veciños están moi cansados, teño varios grupos onde están os veciños e a verdade é que cada vez que abro o móbil sempre parece que hai algunha avería. Os cortes de auga están sendo moi fastidiados ultimamente e agora que chega o verán, aínda peor”, señaló.

El presidente exige al Concello soluciones firmes, más allá de la solución temporal tras cada corte que se produce, ya que “chegan aquí, pican, arranxan, tapan, e volve a avería, e non solucionan nada, só poñen un parche”. Además, la solución también tiene efectos colaterales sobre el tráfico, cortando constantemente carriles para realizar los arreglos temporales.

Esta situación ya ha movilizado a los residentes en la zona que se han armado de provisiones de agua embotellada: “Xa temos todos garrafas, claro, encima con xente maior e con nenos e moi necesaria”, resaltó Borja Fernández.

Silvia Masid, en el Café Bar JR | S.G.P.

“Al principio cerraba, pero es que no puedo, estoy perdiendo dinero cada dos por tres” — Silvia Masid - Café Bar JR

Estas incidencias no solo afectan a los residentes, sino que también son un gran agravio para los negocios, como es el caso del Café Bar JR, que ha tenido que cerrar en varias ocasiones por los cortes. “No puedo hacer cafés, no puedo lavar la vajilla, no se pueden usar los baños porque al final se van a atascar”, indicó Silvia Masid, responsable del local, que destacó que “al principio cerraba, pero es que no puedo, estoy perdiendo dinero cada dos por tres”.

Abandono sistemático

Parque infantil abandonado detrás de la iglesia de Santa Lucía de Rairo | S.G.P.

Los problemas en el suministro del agua son la punta del iceberg del abandono que está sufriendo Rairo por parte del Concello. De tres líneas de autobús les queda una, con escasas conexiones los domingos, mientras que los parques de la zona sufren una dejadez dramática, comidos por la maleza.