"Colapso total" en el tráfico en Ourense por obras de asfaltado en la salida a la autovía A-52 en pleno sábado

Las consecuencias del asfaltado en la entrada y salida de Ourense. A la izquierda, la calle Ervedelo, y a la derecha, la entrada centro a la ciudad.

Las obras de asfaltado en el acceso a la A-52 en Ourense provocaron fuertes retenciones en Ervedelo y en la entrada centro de la ciudad durante la mañana de este sábado. Alrededor de las 11:00 horas, la circulación presentaba serias dificultades en varios de los principales accesos a la ciudad, coincidiendo con los trabajos que se están ejecutando en la rotonda que conecta la A-52 con la entrada y salida centro de Ourense.

Uno de los conductores afectados resumía la situación: “Ervedelo es ahora mismo colapso total”, ante las retenciones acumuladas en este punto de la ciudad.

No solo la salida

Los problemas no se limitaban únicamente a dicha calle. La entrada al centro de Ourense desde la A-52 también sufría retenciones, con circulación lenta en las inmediaciones de la rotonda donde se desarrollan los trabajos de asfaltado.

La actuación sobre el firme condicionó así el tráfico tanto de los vehículos que trataban de abandonar Ourense como de aquellos que accedían a la ciudad desde la autovía, generando un importante cuello de botella durante la mañana.