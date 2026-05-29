El Colegio de Economistas de Ourense aclara los límites de un concurso para personas físicas

El Colegio de Economistas de Ourense celebró un desayuno informativo para que sus socios pudieran clarificar conceptos y unificar criterios a la hora de afrontar un concurso para personas físicas; un mecanismo por el cual los ciudadanos particulares pueden obtener a través del juzgado una quita en sus deudas si cumplen determinados requisitos.

La sesión estuvo conducida por la magistrada Águeda Rodríguez, perteneciente a la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ourense Plaza nº 4, y por la letrada judicial del mismo, Paula Arango, quienes abordaron una serie de supuestos y requisitos que se deben cumplir para poder acogerse a ese mecanismo legal.

La jueza también abordó las últimas interpretaciones sobre la materia realizadas por el Tribunal Supremo, que hacen hincapié en la tutela judicial del proceso -donde el juez ahora debe hacer un control de oficio de todo el proceso- y en clarificar los límites de la figura de la “buena fe”, imprescindible para los que busquen poner en marcha el concurso para personas físicas.

El encuentro tuvo también una parte de coloquio, donde ambas ponentes resolvieron dudas de los economistas, abogados, asesores y administradores concursales que acudieron a la charla, y con quienes abordaron problemáticas como la necesidad de identificar correctamente la relación de acreedores de un posible beneficiario, o cómo proceder ante las entidades bancarias si las deudas de un particular fueran transferidas a entidades de cobro radicadas en el extranjero.