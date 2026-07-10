El Colegio de Médicos reclama contratación centralizada para las Urgencias del CHUO

El Colegio Oficial de Médicos de Ourense reclama instaurar la contratación centralizada de facultativos para los servicios de Urgencias como una de las medidas necesarias para afrontar la situación “crítica” que atraviesa el CHUO, donde actualmente falta cerca de la mitad de la plantilla prevista.

Los facultativos sostienen que la Dirección Xeral del Sergas planteó en su momento centralizar la contratación de médicos de Urgencias, dando prioridad a la cobertura del servicio ourensano por ser el que presentaba mayores necesidades. Sin embargo, lamenta que “por razones y presiones diversas” esa iniciativa no llegase a aplicarse, lo que considera “un claro paso atrás”. Cuando se hizo público, los servicios de Urgencias de Galicia hicieron público su rechazo, comunicado que no firmó ninguno de los servicios de la provincia ourensana.

La entidad advierte asimismo de que el modelo actual está trasladando el problema al conjunto del área sanitaria al obligar a facultativos de guardia del Área Médica a asumir también la cobertura de Urgencias, con el riesgo de afectar a la atención en hospitalización. Aunque valora medidas recientes como la declaración del servicio como puesto de difícil cobertura o la mayor puntuación del tiempo trabajado en Ourense, considera que son actuaciones “a largo plazo” e insuficientes para resolver la situación actual que atraviesa el servicio.