Una colisión entre dos coches derriba una señal en la avenida Otero Pedrayo de Ourense

Un accidente de tráfico registrado este viernes alrededor de las 12,00 horas provocó la caída de un cartel de señalización de calles en la rotonda de la avenida Otero Pedrayo, en la entrada del campus de Ourense. El suceso consistió en una colisión entre dos turismos y se saldó sin heridos, aunque ocasionó daños materiales.

Agentes de la Policía Local se desplazaron hasta este lugar en el que la avenida conecta con la calle Curros Enríquez, junto a Villamil de Castro, para regular la circulación y realizar las diligencias correspondientes.

Un herido en otro accidente en la OU-0514

Este siniestro se suma a otro accidente registrado este viernes en San Cibrao das Viñas, sobre las 11,05 horas, en el kilómetro 2 de la carretera OU-0514. En este caso, una persona resultó herida y tuvo que ser atendida en el lugar por los servicios sanitarios.

Según las primeras informaciones, la víctima se encontraba aturdida tras el impacto, aunque sus lesiones no revestían gravedad en un primer momento. Hasta la zona se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, de la Guardia Civil de Tráfico y del GES de Pereiro de Aguiar. Por el momento, no se ha precisado si el siniestro se produjo por una colisión entre dos turismos o por una salida de vía.