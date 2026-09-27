La comunidad sorda de Ourense reivindica más apoyos

Martín Luis Becerra, presidente de la Asociación de Personas Sordas de Ourense (Apsou), critica el olvido de las adminsitaciones a las necesidades de este colectivo. Y lo hace coincidiendo con la celebración del Día Internacional que reconoce sus derechos. “En el papel hay mucho avanzado, pero luego no se lleva a la práctica” señala Becerra, que enumera algunos avances: “Los plenos de la Diputación ahora son accesibles y tenemos una subvención para una intérprete, lo cual para nosotros es muy importante, pero no es suficiente”.

“Faltan intérpretes”

Los problemas logísticos se hacen evidentes cuando hablamos sobre el número de intérpretes en la provincia. “Hay dos intérpretes para toda Ourense, una de la asociación y una de federación, que depende de la Xunta, no hay más. Y es imposible pedir una subvención para contratar alguien porque se escudan en que ya tenemos a alguien. La situación es inviable”, se lamenta el presidente. Lo mismo sucede en los colegios donde es común ver a una intérprete para varias personas sordas en el colegio. “La interprete no puede estar con todas las personas sordas a la vez si tienen horarios diferentes así que se hace lo que se puede. Es como si a un libro le quitas hojas”, explica gráficamente el presidente.

El origen de esta situación para Luis Becerra es la falta de presupuesto que las administraciones públicas destinan a la comunidad sorda: “La ley está muy bien pero si luego no hay recursos y no hay un presupuesto acompañado a esa ley no vale para nada. En educación no hay un presupuesto específico para intérpretes y en empleo, aunque una ley de compromiso para funcionarios, al final siempre contratan a oyentes porque es más barato”, concluyó el presidente. Esta situación de desigualdad lleva a que la contratación de personas sordas sea muy infrecuente: “No hay un presupuesto para contratar a intérpretes para las personas sordas que sacan una plaza”.

Desde la asociación también quieren manifestar su agradecimiento a las personas oyentes que les apoyan. “Somos una comunidad pequeña. Necesitamos la unión de todas las asociaciones y que la población oyente también nos ayude a presionar. Hemos conseguido muchas cosas y notamos que la sociedad está mucho más sensibilizada”, indica.

La hoja de ruta de la asociación esta clara: “Conseguir que las normativas y las legislaciones se cumplan además de conseguir más intérpretes, eso sería fundamental” concluyó Luis Becerra.

Lengua de signos

El mundo sigue diseñado, inconscientemente, para personas con audición, por lo que la comunicación, algo tan básico que se da por sentado en muchas ocasiones, expresa el presidente de la asociación que quiso incidir en la importancia que tiene la lengua de signos: “Es una lengua, no un lenguaje, porque tiene gramática, estructura y variantes, aunque se está homogeneizando por la globalización”.