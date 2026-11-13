El Concello de Ourense gastó 9.000 euros en los 40 voluntarios de la San Martiño

La contratación de una cuarentena de trabajadores mediante una ETT -llamados “voluntarios” por el gobierno local- para cubrir el tráfico de la carrera del San Martiño costó 9.000 euros a las arcas municipales. Así lo confirmó este jueves el Concello de Ourense en el Consello Municipal de Deportes (CMD) tras una pregunta del BNG. El dato reaviva el conflicto previo, en la que la mayoría de policías -con el sindicato SPPME al frente- rechazó hacer horas extra por una deuda acumulada de 1,2 millones.

Según el portavoz nacionalista, Luis Seara, la cifra desmiente al teniente de alcalde y presidente del CMD, Aníbal Pereira, quien afirmó en el último pleno que el despliegue externo sería más barato que las horas extra de la Policía Local. Con ese dinero, el Concello habría pagado el refuerzo de casi 40 agentes.

Seara criticó al gobierno local por recurrir a una ETT mientras adeuda servicios extraordinarios a la plantilla: “Chama a atención que non haxa cartos para pagarlle aos policías e se contraten 40 voluntarios a cargo do erario público. Non sabemos cal é a capacitación dos voluntarios para un evento tan multitudinario. Porque se o seu papel é ser meros transmisores, 9 mil euros parece unha cantidade demasiado grande. Por que non lle paga dunha vez por todas as horas extra que lle adebeda aos funcionarios e se deixa de titiritadas?”.