Documentos | Declaración de incompatibilidades, actividades, bienes y derechos patrimoniales de los concejales de Ourense 2026

Declaraciones de la corporación municipal de Ourense

La declaración de bienes en un ayuntamiento se presenta principalmente para garantizar la transparencia, evitar conflictos de intereses y prevenir el enriquecimiento ilícito durante el ejercicio del cargo público. En el caso de la corporación municipal de Ourense, todos los ediles han presentado el informe, salvo, como ya es habitual, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome que no incluye en esta rendición de cuentas su reporte.

Es una obligación legal para los concejales y altos cargos municipales, y sirve para fines importante propósitos clave:

Control de incompatibilidades: Permite comprobar que los representantes políticos no tienen negocios o actividades privadas que interfieran con sus responsabilidades públicas ni que supongan un conflicto de intereses.

Registro de patrimonio: Detalla los activos (bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias) y pasivos (deudas o hipotecas) antes de tomar posesión del cargo y al finalizar el mandato.

Transparencia ciudadana: Estos datos se inscriben en un registro público (Registro de intereses) para que los ciudadanos puedan auditar y evaluar la evolución del patrimonio de los políticos mientras ostentan el cargo.

Declaraciones de la corporación municipal de Ourense 2026 (a excepción de Jácome)

Araújo Fernández, José (PP): 6 Fincas urbanas (adquiridas entre 1999 y 2007).

Blanco Gallego, Erea (BNG): 0 propiedades.

Cruz Fernández, María Cristina (PP): 1 Vivienda (2025).

Fernández Martín, Antonio (DO): 5 Viviendas (una al 50%), 2 garajes, 1 trastero (2018-2026).

Fernández Nieto, Ana (DO): 1 Piso (2008) y el 50% de otro piso (2025).

Fernández Ojea, María (PSOE): 2 Fincas urbanas (2020).

González Beneitez, Natalia (PSOE): 0 propiedades (ya no declara el 50% que figuraba en 2025).

González Pérez, José Ignacio (DO): 1 Vivienda urbana (1996).

Iglesias García, Alba (PSOE): 1 Finca urbana (2025).

Lorenzo López, Francisco (DO): 2 Viviendas, 1 local, 1 patio, 1 bodega (2012-2017).

Martínez Cachafeiro, Rafael (DO): 100% de una vivienda y 50% de un bajo, por herencia.

Meiriño López, Olalla (PSOE): 0 propiedades.

Méndez Gil, Ana (PP): 3 Fincas urbanas (2025).

Moreiras Colmenero, Inmaculada (PP): 4 Fincas urbanas (1998, 2009) y 1 rústica (2019).

Ogando Vázquez, Sonia (PP): 4 Fincas urbanas (1996, 2017, 2025).

Ojea Bouzo, Armando (DO): 0 propiedades.

Pereira Novoa, Aníbal (DO): 1 Finca urbana (2026).

Pérez López, Noelia (PP): 0 propiedades.

Puga González, Xosé Manuel (BNG): 50% de Casa unifamiliar (1999).

Pumar Tesouro, Jorge (PP): Fincas rústicas, 3 Fincas urbanas (2017, 2020, 2026), Garaje y bodega.

Reza Álvarez, Rhut M. (BNG): 0 propiedades.

Rodríguez Fernández, Francisco (PSOE): 1 Vivienda, 1 garaje, 1 trastero (2009).

Rodríguez-Nóvoa González, Fco. Javier (PP): 3 Propiedades residenciales, incluyendo garaje y trastero (2006).

Rouco Ferreira, Noa (DO): 1 Finca urbana (2025).

Seara Fernández, Xosé Luis (BNG): 0 propiedades.

Silva Cid, Tamara (DO): 0 propiedades

🚗 Parque móvil, acciones y curiosidades (2026)

Partido Popular (PP)

Araújo Fernández, José: Mantiene su mítica bicicleta Giant (2019) y un Rover 45 del año 2000. Además, declara participaciones en Ourenrafia SLL y A Lacena de Citos.

Cruz Fernández, María Cristina: Un Volkswagen Golf Plus del año 2016.

Méndez Gil, Ana: Ningún vehículo a su nombre. Destaca por sus acciones en el sector vinícola: Adegas Morgadío SL (626 acciones), Bodegas Camponte SA (34) y Genus de Vinum S.L. (125).

Moreiras Colmenero, Inmaculada: Declara el 50% de la propiedad de dos coches: un Nissan Qashqai (2013) y un Skoda Octavia Combi recién adquirido (2024).

Ogando Vázquez, Sonia: Conduce un Audi Q2 matriculado en 2024.

Pérez López, Noelia: Sigue con su Renault Clio de 2004, pero se estrena como inversora con 500 acciones de Redegal adquiridas en febrero de 2025.

Pumar Tesouro, Jorge: Estrena un Renault Austral matriculado en 2024 (financiado).

Rodríguez-Nóvoa González, Fco. Javier: El rey del asfalto. Tiene una autocaravana Knaus Roy montada sobre una Fiat Ducato (2004/2006), un Chrysler Voyager (2004) y un Lancia Libra (2001).

Democracia Ourensana (DO)

Fernández Martín, Antonio: El perfil más llamativo. Declara 200 gramos de oro en lingotes y una fracción de Bitcoin. En bolsa tiene acciones de Village Farms, Tenaz Energy, Organigram, Lycos Energy, AST Spacemobile, Kulr Technology, SAP, Meta y Nueva Expresión Textil. Su garaje tiene 4 motos (Vespa de 1957, Vespa de 1984, Vespa de 2023 y Hyosung de 2002) y un Opel Tigra de 2004.

Fernández Nieto, Ana: Conduce un Hyundai Tucson del año 2020.

González Pérez, José Ignacio: Un Volkswagen Golf del 2003 y 2.598 acciones del Banco Santander.

Lorenzo López, Francisco: Estrena un Alfa Romeo Junior matriculado en 2025.

Martínez Cachafeiro, Rafael: No declara vehículos ni acciones, solo cuentas y productos de ahorro en ING.

Ojea Bouzo, Armando: Sin coches, pero suma dos motos recientes a su nombre: una SYM Joyryder (2023) y una Yamaha MT07 (2025).

Pereira Novoa, Aníbal: Un Mercedes C220d matriculado en 2017.

Rouco Ferreira, Noa: No declara ningún vehículo a su nombre.

Silva Cid, Tamara: Conduce un SUV Opel Mokka del año 2013.

Partido Socialista (PSOE)

Fernández Ojea, María: No declara ningún vehículo ni bien especial a su nombre.

González Beneitez, Natalia: Sin vehículos a su nombre en la actualidad.

Iglesias García, Alba: No declara ningún vehículo.

Meiriño López, Olalla: Conduce un Opel Crossland matriculado en 2018.

Rodríguez Fernández, Francisco: Declara un Audi A4 de 2018, adquirido de segunda mano.

Bloque Nacionalista Galego (BNG)

Blanco Gallego, Erea: No declara ningún vehículo a su nombre.

Puga González, Xosé Manuel: Aporta un clásico a la corporación: una moto Honda VTR Firestorm del año 1998.

Reza Álvarez, Rhut M.: No declara ningún vehículo a su nombre.

Seara Fernández, Xosé Luis: Declara tres vehículos, todos de segunda mano: un Kia Ceed 1.6 (2007), un Citroën C5 1.6 HDI (2009) y una moto Kymco Yager 300GT (2016).

Documentos completos

Documento Declaración de José Araújo Fernández Consúltalo

Documento Declaración de Erea Blanco Gallego Consúltalo

Documento Declaración María Cristina Cruz Fernández Consúltalo

Documento Declaración de Antonio Fernández Martín Consúltalo

Documento Declaración Ana Fernández Nieto Consúltalo

Documento Declaración de Natalia González Benítez Consúltalo

Documento Declaración de María Fernández Ojea Consúltalo

Documento Declaración de Ignacio González Pérez Consúltalo

Documento Declaración de Alba Iglesias García Consúltalo

Documento Declaración de Francisco Lorenzo López Consúltalo

Documento Declaración de Francisco Lorenzo López Consúltalo

Documento Declaración de Rafael Martínez Cachafeiro Consúltalo

Documento Declaración de Olalla Meiriño López Consúltalo

Documento Declaración de Ana Méndez Gil Consúltalo

Documento Declaración de Sonia Ogando Vázquez Consúltalo

Documento Declaración de Armando Ojea Bouzo Consúltalo

Documento Declaración Aníbal Pereira Novoa Consúltalo

Documento Declaración de Noelia Pérez López Consúltalo

Documento Declaración de Xosé Manuel Puga González Consúltalo

Documento Declaración de Jorge Pumar Tesouro Consúltalo

Documento Declaración de Ruth Reza Álvarez Consúltalo

Documento Declaración de Francisco Rodríguez Fernández Consúltalo

Documento Declaración de Francisco Javier Rodríguez Novoa Consúltalo

Documento Declaración de Noa Rouco Ferreira Consúltalo

Documento Declaración de Xosé Luis Seara Fernández Consúltalo