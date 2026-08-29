El Concello de Ourense, con dificultades para gestionar las sanciones de los radares

El fracaso de los siete radares fijos instalados por el Concello de la ciudad es una realidad. No funcionan al mismo tiempo, solo lo hace uno cada vez. El ente local va rotando periódicamente la única cámara de velocidad que multa.

Fuentes consultadas explican que tras esta decisión está la incapacidad de gestionar el altísimo volumen sancionador de estos radares, alguno limitado incluso a 30 kilómetros por hora. “Los conductores incumplían tanto que se desbordaba el trabajo”, señalan. La tramitación de estas sanciones es una actividad muy laboriosa, que requiere tiempo y personal, algo que actualmente parece incapaz de asumir.

Por otra parte, influye que en el horizonte haya unas elecciones municipales. Serán en mayo de 2027 y, según las mismas fuentes, el Concello ve en los radares una medida que genera mucho malestar, lo que merma en sus aspiraciones en las urnas.

Por ello, pese a que el Consistorio intenta dar una apariencia de normalidad con los radares al ocultar que no funcionan al mismo tiempo, la realidad es que solo multa uno cada vez. Esta situación se traduce en una ruleta rusa para los conductores, quienes no saben si al pasar por una cámara excediendo la velocidad van a ser “cazados” o no.

Zona de bajas emisiones

Si el funcionamiento de los radares es un quebradero de cabeza para el gobierno de Jácome, no lo es menos la implementación de las zonas de bajas emisiones. Por el momento, no hay cámaras activas que capten a los vehículos que entran sin el distintivo medioambiental. Al principio, no eran necesarias, ya que hubo un periodo de gracia en el que no se imponían multas.

Sin embargo, esta tregua sancionadora terminó el 1 de julio y desde ese momento deberían estar ya funcionando a pleno rendimiento las cámaras para detectar a los infractores, pero nada más lejos de la realidad.