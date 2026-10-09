Condenado por estafar a la vecina: la llevó a vivir a su domicilio y la aisló

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a Pablo Miguel F.D.S. a cuatro años de prisión por aprovecharse de la vulnerabilidad de su vecina de 83 años para que otorgase en su favor un testamento y un contrato de cesión de bienes. Los hechos se remontan al año 2019, cuando el acusado se ganó la confianza de una mujer de avanzada edad que vivía en el mismo bloque que él y consiguió convencerla para que se fuese a vivir a su casa.

Hasta ese momento, la víctima realizaba vida independiente, tal y como explicó en el juicio su nieto. Este relató que su abuela era una mujer con mucho carácter y muy autónoma que con frecuencia iba a cafeterías y sacaba a pasear a su perro, un pastor alemán.

Una situación que cambió radicalmente a raíz de irse a vivir con su vecino. Testigos relataron que a partir de ese momento la empezaron a ver realizando movimientos lentos y mostrando un estado de aturdimiento. Durante ese periodo, Pablo Miguel F.D.S. llevó a la víctima a una notaría de Lugo aprovechándose de la situación de control y confianza que ejercía sobre ella. La mujer cambió el testamento que había hecho 12 días antes para instituir heredero universal al acusado, hizo una escritura para cederle la vivienda que poseía en la calle Juan XXIII y vendió una plaza de garaje en la ciudad por 10.000 euros.

Todo se precipitó el 3 de julio de 2019, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a la vivienda del acusado tras ser avisados de que había una mujer que se encontraba en un balcón gritando y haciendo aspavientos. Al llegar, constataron que estaba en un estado de elevada agitación y ansiedad, por lo que fue trasladada al hospital, donde fue examinada por psiquiatras que diagnosticaron un posible trastorno de la personalidad previo con deterioro cognitivo asociado.

“La noté triste y con miedo; me dijo que la ataban a la cama, que no le cambiaban las sábanas, que no le daban de comer… Me lo contó todo”, relató su nieto, quien fue a visitarla. Finalmente, la mujer falleció solo once días después.

Conclusión de los jueces

Pablo Miguel F.D.S. se presentó en el juicio como una persona que se limitó a cuidar a la mujer porque “la familia no miraba por ella”. Esta versión no se la creyeron los magistrados, quienes consideran que el acusado actuó sobre la voluntad de la víctima, a quien aisló de su entorno familiar y vecinal, para obtener un rédito económico. No dudan tampoco de que la mujer estaba en una “clara situación de vulnerabilidad”, de la cual se aprovechó el acusado.

Los jueces encuadran los hechos dentro de un delito de estafa y argumentan que corresponde aplicar el tipo hiperagravado debido a que la vivienda de la víctima estaba valorada en 102.553 euros. Por ello, lo condenan a una pena de cuatro años de prisión y a abonar una multa de 3.600 euros.

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Las partes aún pueden recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ya juzgó en su momento el caso tras la decisión de la Audiencia Provincial de absolver a Pablo Miguel F.D.S.. Los magistrados del alto tribunal gallego ordenaron repetir el juicio, que acabó ahora con la condena del acusado.

Esta no es la primera vez que el acusado es culpable de un delito de estafa. En 2024 ya fue condenado después de que un residente del geriátrico en el que Pablo Miguel F.D.S era administrador, en Verín, lo nombrase heredero universal de todos sus bienes, desheredando a sus hijas. En esa ocasión, la pena fue de tres años y medio de prisión.