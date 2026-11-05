Condenado a pagar más de 15.000 euros tras disparar con una pistola de aire comprimido a un hombre en Ourense

NUEVE MESES

El acusado reconoció los hechos y aceptó una multa de 1.350 euros, además de indemnizar con más de 7.200 euros a la víctima y abonar otros 6.721 euros al Sergas por los gastos de asistencia sanitaria.

Edificio que alberga los dos juzgados penales de la ciudad.
Edificio que alberga los dos juzgados penales de la ciudad. | Archivo

Un hombre ha sido condenado a pagar más de 15.000 euros en multas e indemnizaciones tras disparar con una pistola de aire comprimido a otro por "azuzar" a dos perros de su propiedad en Ourense.

Según se recoge en la sentencia, sobre las 23.10 horas del 2 de diciembre de 2024, el acusado observó cómo el perjudicado pasaba a la altura de su casa y, "como este azuzaba a dos perros de su propiedad que se encontraban en dicho lugar", procedió a disparar a la víctima con una pistola de aire comprimido mientras se alejaba del lugar.

Así, el condenado ha reconocido los hechos y ha aceptado pagar una multa de nueve meses a razón de 5 euros diarios --un total de 1.350 euros--, así como indemnizar al perjudicado en 1.143,12 euros por perjudicio personal particular grave; otros 1.651,1 euros por perjudicio personal particular moderado; 3.414,35 euros por las secuelas; y 1.075,37 euros por perjuicio estético --un total de 7.283,84 euros--.

Asimismo, el condenado deberá indemnizar al Sergas en 6.721,99 euros por los gastos de asistencia al perjudicado, ascendiendo así el total de los gastos a más de 15.000 euros.

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