Condenados por una pelea por una mochila tras 12 años casados

Una disputa por el reparto de pertenencias tras aproximadamente 12 años de matrimonio ha terminado con una condena a trabajos comunitarios para los implicados. La pelea ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando Olalla P.C. acudió a la vivienda que había compartido con Jorge M.F. para recoger sus enseres, según recoge la sentencia del Penal 2. Allí, ambos comenzaron a discutir por una mochila.

Esto derivó en un forcejeo durante el cual el acusado zarandeó a su expareja y le retorció la muñeca izquierda hasta conseguir que esta soltase la mochila. Por su parte, ella se abalanzó sobre él, dándole manotazos en las manos y clavándole las uñas.

Las versiones de ambos en el juicio apenas coincidieron. Olalla aseguró que no le hizo nada al acusado, mientras que Jorge mantuvo que fue su exmujer quien lo agredió a él. Sin embargo, la sentencia señala que ambos presentaban lesiones que “difícilmente pueden ser consideradas como meramente defensivas”, siendo la ubicación y entidad de estas “las propias de quien ha participado en un forcejeo”.

De hecho, la Policía acudió en dos ocasiones. La primera de ellas tras la llamada del acusado ante un conflicto inicial por discrepancias sobre las pertenencias. Los agentes se marcharon al pensar que las cosas se habían calmado, pero tuvieron que volver otra vez.

Para la jueza, las declaraciones de Olalla a los agentes cuando se personaron en la vivienda resultaron esclarecedoras sobre lo que realmente sucedió, ya que les dijo expresamente que ambos habían forcejeado por una mochila.

Lo que no se pudo acreditar fueron las injurias que Jorge atribuía a Olalla, a quien acusaba de haberlo insultado llamándolo “loco”. Ella lo negó y aseguró que ocurrió al revés, que fue él quien la insultó a ella.

Trabajos comunitarios

Ambos fueron condenados a realizar 57 días de trabajos en beneficio de la comunidad, así como a la prohibición de aproximarse al otro a menos de 30 metros y de comunicarse por cualquier vía durante un año.