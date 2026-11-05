Dos condenados por el robo de cableado de cobre en municipios de Ourense valorado en más de 183.000 euros

Un hombre y una mujer han sido condenados a dos años de cárcel cada uno por un delito de hurto agravado tras sustraer cableado de cobre de operadoras de varios municipios de la provincia de Ourense, causándoles un perjuicio de más de 183.000 euros. Asimismo, un tercer acusado ha sido condenado a un año y seis meses de cárcel por un delito de receptación al recibir el material y distribuirlo a terceros.

Según se recoge en la sentencia, el Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil de Ourense tuvo conocimiento de "ataques repetitivos y significativos" a instalaciones de telecomunicaciones ubicadas en la zona del partido judicial de Verín entre finales de 2022 y comienzos de 2023.

Así, se inició un operativo en marzo de 2023 comenzando una investigación a raíz de la cual se concluyó que dos acusados --un hombre y una mujer-- se dedicaban a cortar cable de distintas instalaciones para limpiarlo, transportarlo, distribuirlo y venderlo.

Los inculpados han reconocido los hechos en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense y la jueza ha concedido la suspensión de la pena de prisión impuesta. Asimismo, los dos condenados por hurto deberán pagar una indemnización de forma conjunta y solidaria de 183.455,67 euros, descontándose de este importe la cantidad abonada por el tercer acusado, de 11.310 euros.

El método para sustraer el cableado

En concreto, el 'modus operandi' consistía en lanzar una cuerda sobre el tendido eléctrico para aproximar el cableado a una altura suficiente para realizar un corte, llevando así a cabo más de 24 intervenciones entre enero y noviembre de 2023, en municipios como Laza, A Mezquita, Vilardevós, Lubián u Oímbra, causando "una importante afectación al servicio telefónico de toda la comarca" y un perjuicio de 183.455,67 euros a las operadoras.

Así, una vez sustraído y limpio el cobre, los condenados acudían a un establecimiento en Portugal o incluso a la vivienda del tercer acusado, que se ocupaba de recibir dicho material "con pleno conocimiento de su origen ilícito", ofreciendo una determinada cantidad de dinero en función del peso, para después distribuir el cobre a terceros, habiéndose lucrado por un importe de 11.310 euros.

Otra condena por hurto de cobre en Carballeda de Valdeorras

Asimismo, otro hombre ha sido condenado a cuatro meses de cárcel por un delito continuado de hurto de cableado de cobre en la empresa en la que trabajaba en Carballeda de Valdeorras.

Tal y como se recoge en la sentencia, el inculpado --trabajador en la entidad desde hace más de 15 años-- aprovechó su condición de electricista y el acceso que tenía al material eléctrico de la instalación para sustraer una cantidad indeterminada de cableado de cobre desde octubre de 2024.