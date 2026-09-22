Un conductor se da a la fuga tras colisionar con otro coche en Ourense

ACCIDENTE DE TRÁFICO

La conductora del otro turismo de este accidente en Ourense fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios tras sufrir nerviosismo y dolor en la espalda

Foto de archivo de ambulancia.
Foto de archivo de ambulancia.

Ourense registra un accidente de tráfico a última hora de la mañana de este martes en el punto kilométrico 237 de la N-525. Tras la colisión, uno de los conductores abandonó el lugar, sin comprobar los daños al otro turismo.

El siniestro fue comunicado a los servicios de emergencia a las 11,11 horas por un particular, que alertó de la colisión entre dos vehículos y de que uno de los conductores se había dado a la fuga inmediatamente después del impacto.

Hasta el punto se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Policía Local de Ourense. En el otro vehículo permanecía una mujer, que fue atendida en el lugar por un cuadro de nerviosismo y dolor en la espalda. La Policía Local investiga ahora las circunstancias del accidente y trata de localizar al conductor que se dio a la fuga.

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