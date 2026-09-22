Un conductor se da a la fuga tras colisionar con otro coche en Ourense

Ourense registra un accidente de tráfico a última hora de la mañana de este martes en el punto kilométrico 237 de la N-525. Tras la colisión, uno de los conductores abandonó el lugar, sin comprobar los daños al otro turismo.

El siniestro fue comunicado a los servicios de emergencia a las 11,11 horas por un particular, que alertó de la colisión entre dos vehículos y de que uno de los conductores se había dado a la fuga inmediatamente después del impacto.

Hasta el punto se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Policía Local de Ourense. En el otro vehículo permanecía una mujer, que fue atendida en el lugar por un cuadro de nerviosismo y dolor en la espalda. La Policía Local investiga ahora las circunstancias del accidente y trata de localizar al conductor que se dio a la fuga.