ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un conductor se da a la fuga tras colisionar con otro coche en Ourense
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Ourense registra un accidente de tráfico a última hora de la mañana de este martes en el punto kilométrico 237 de la N-525. Tras la colisión, uno de los conductores abandonó el lugar, sin comprobar los daños al otro turismo.
El siniestro fue comunicado a los servicios de emergencia a las 11,11 horas por un particular, que alertó de la colisión entre dos vehículos y de que uno de los conductores se había dado a la fuga inmediatamente después del impacto.
Hasta el punto se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Policía Local de Ourense. En el otro vehículo permanecía una mujer, que fue atendida en el lugar por un cuadro de nerviosismo y dolor en la espalda. La Policía Local investiga ahora las circunstancias del accidente y trata de localizar al conductor que se dio a la fuga.
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