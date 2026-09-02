El Puente del Milenio fue el quinto puente de la ciudad sobre el río Miño.
El Puente del Milenio fue el quinto puente de la ciudad sobre el río Miño. | La Región

Galería | La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos

FOTOS DE ARCHIVO

El 1 de septiembre de 2001, Ourense inauguró el Puente del Milenio, una infraestructura concebida no solo para encauzar la circulación urbana tras la peatonalización de la Ponte Vella, sino para proyectar a la ciudad gallega hacia la vanguardia del nuevo siglo. Hoy, al cumplir un cuarto de siglo de vida, esta obra ideada por el arquitecto Álvaro Varela de Ugarte y el ingeniero Juan M. Calvo se ha afianzado como el símbolo definitivo del Ourense contemporáneo.

La construcción del Puente del Milenio supuso una metamorfosis en la silueta sobre el Miño. La llegada del viaducto representó un punto de inflexión estético en la relación entre la trama urbana y el cauce fluvial. Hasta su construcción, la imagen de la ciudad sobre el río estaba marcada casi en exclusiva por la monumentalidad pétrea de la Ponte Vella. El Puente del Milenio introdujo una arquitectura de acero y hormigón de sistema extradosado que aportó ligereza y dinamismo al perfil urbano. Con sus 275 metros de longitud y sus trazados curvos, la estructura no irrumpió como una barrera masiva, sino como una pieza escultórica que se entrelaza con el curso del Miño y las laderas que bordean la zona térmica.

El mirador habitado sobre el río

Más allá de su función vertebradora en la movilidad, la mayor innovación del proyecto fue alterar la manera en que la ciudadanía experimenta el paisaje. Su pasarela peatonal envolvente, que se eleva hasta 22 metros sobre el agua a través de un recorrido de pronunciada escalinata, convirtió el acto de cruzar en un paseo contemplativo. El viaducto pasó de ser un lugar de tránsito a un balcón panorámico de 360 grados sobre la ribera, el centro urbano y los espacios termales, obligando a la ciudad a dejar de dar la espalda al Miño.

Veinticinco años después de su apertura, el Puente del Milenio trasciende la categoría de hito de la ingeniería para consolidarse como la postal moderna de Ourense: la prueba de que el diseño contemporáneo logró transformar el cauce fluvial en el verdadero corazón articulador de la ciudad.

Estas son algúnas fotografías del archivo de La Región en las que se ve cómo fue su construcción, la inauguración y sus primeros usos.

La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
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