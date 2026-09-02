Galería | La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
FOTOS DE ARCHIVO
El 1 de septiembre de 2001, Ourense inauguró el Puente del Milenio, una infraestructura concebida no solo para encauzar la circulación urbana tras la peatonalización de la Ponte Vella, sino para proyectar a la ciudad gallega hacia la vanguardia del nuevo siglo. Hoy, al cumplir un cuarto de siglo de vida, esta obra ideada por el arquitecto Álvaro Varela de Ugarte y el ingeniero Juan M. Calvo se ha afianzado como el símbolo definitivo del Ourense contemporáneo.
La construcción del Puente del Milenio supuso una metamorfosis en la silueta sobre el Miño. La llegada del viaducto representó un punto de inflexión estético en la relación entre la trama urbana y el cauce fluvial. Hasta su construcción, la imagen de la ciudad sobre el río estaba marcada casi en exclusiva por la monumentalidad pétrea de la Ponte Vella. El Puente del Milenio introdujo una arquitectura de acero y hormigón de sistema extradosado que aportó ligereza y dinamismo al perfil urbano. Con sus 275 metros de longitud y sus trazados curvos, la estructura no irrumpió como una barrera masiva, sino como una pieza escultórica que se entrelaza con el curso del Miño y las laderas que bordean la zona térmica.
El mirador habitado sobre el río
Más allá de su función vertebradora en la movilidad, la mayor innovación del proyecto fue alterar la manera en que la ciudadanía experimenta el paisaje. Su pasarela peatonal envolvente, que se eleva hasta 22 metros sobre el agua a través de un recorrido de pronunciada escalinata, convirtió el acto de cruzar en un paseo contemplativo. El viaducto pasó de ser un lugar de tránsito a un balcón panorámico de 360 grados sobre la ribera, el centro urbano y los espacios termales, obligando a la ciudad a dejar de dar la espalda al Miño.
Veinticinco años después de su apertura, el Puente del Milenio trasciende la categoría de hito de la ingeniería para consolidarse como la postal moderna de Ourense: la prueba de que el diseño contemporáneo logró transformar el cauce fluvial en el verdadero corazón articulador de la ciudad.
Estas son algúnas fotografías del archivo de La Región en las que se ve cómo fue su construcción, la inauguración y sus primeros usos.
1/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
2/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
3/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
4/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
5/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
6/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
7/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
8/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
9/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
10/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
11/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
12/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
13/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
14/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
15/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
16/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
17/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
18/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
19/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
20/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
21/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
22/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
23/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
24/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
25/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
26/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
27/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
28/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
29/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
30/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
31/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
32/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
33/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
34/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
35/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
36/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
37/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
38/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
39/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
40/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
41/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
42/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
43/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
44/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
45/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
46/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
47/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
48/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
49/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
50/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
51/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
52/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
53/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
54/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
55/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
56/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
57/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
58/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
59/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
60/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
61/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
62/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
63/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
64/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
65/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
66/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
67/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
68/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
69/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
70/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
71/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
72/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
73/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
74/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
75/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
76/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
77/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
78/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
79/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
80/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
81/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
82/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
83/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
84/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
85/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
86/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
87/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
88/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
89/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
90/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
91/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región
92/92
La construcción del emblemático Puente del Milenio hace 25 años cambiaba el skyline de Ourense, en fotos
|
La Región