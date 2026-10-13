Una constructora ourensana restaurará las cubiertas de los claustros de Bulas y Martínez del monasterio de Nuestra Señora de Prado

La constructora de Ourense Obras y Servicios Gómez Crespo S.L. ha resultado adjudicataria de las obras de renovación de las cubiertas de las sedes de las consejerías de la Junta de Castilla y León, situadas en Valladolid. El proyecto se desarrollará en un inmueble de carácter histórico.

Al procedimiento de licitación concurrieron tres empresas, resultando Gómez Crespo la adjudicataria para ejecutar unos trabajos que contemplan la renovación de aproximadamente 4.500 metros cuadrados de cubierta.

La intervención tiene como objetivo mejorar el estado de conservación y las prestaciones de la envolvente del inmueble, contribuyendo a garantizar su protección frente a las inclemencias meteorológicas, reforzar su durabilidad y preservar sus condiciones de uso.

La actuación en un edificio histórico requiere una planificación adaptada a las características constructivas del inmueble y a las necesidades de conservación de sus elementos arquitectónicos. La empresa cuenta con clasificación para la restauración de inmuebles histórico-artísticos, una acreditación vinculada a la ejecución de trabajos en edificios con valor patrimonial.

El proyecto se enmarca en las actuaciones de mantenimiento y conservación de los edificios públicos de la Junta de Castilla y León.