Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense

Coral, primera bebé del año en Ourense, junto a sus padres, Íria Andrea Cid y Yago Conde, tras su nacimiento en el CHUO.

La provincia de Ourense estrenó el año con una nueva vida. Coral se convirtió en la primera bebé nacida en 2026, al llegar al mundo justo a las 00.00 horas del 1 de enero en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). La pequeña, que pesó 2,900 kilos, es una niña y nació coincidiendo con las primeras campanadas del nuevo año.

El equipo sanitario de guardia en el CHUO posa tras asistir al primer nacimiento de 2026 en la provincia de Ourense. | Sergas Ourense

Sus padres, Íria Andrea Cid, de 35 años, y Yago Conde, de 38 años, son vecinos de Allariz y vivieron un inicio de año especialmente emotivo con el nacimiento de su hija, que ya forma parte de la tradicional lista de los primeros nacimientos del año en la provincia.

Miguel fue el último bebé nacido en Ourense en 2025

El cierre del año 2025 también tuvo nombre propio en la provincia de Ourense. El último bebé del año fue Miguel, un niño que nació con un peso de 3,415 kilos. Su madre, Andressa Regina, de 33 años, protagonizó junto a su hijo el último nacimiento del año antes de la llegada de 2026.

Con Miguel despidiéndose de 2025 y Coral inaugurando el nuevo año, Ourense vuelve a poner rostro a la continuidad de la vida en la provincia.