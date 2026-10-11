La creación de empresas: un reto para el Campus de Ourense

El emprendimiento en la Universidad de Vigo atraviesa un buen momento. En 2025, se registraron máximos históricos, con 17 empresas viendo la luz o siendo tutorizadas. Sin embargo, su distribución territorial revela una importante asignatura pendiente para Ourense. El campus vigués capitaliza casi por completo el ecosistema emprendedor, mientras que en el recinto universitario de As Lagoas tienen pendiente transformar su indudable potencial investigador en nuevas iniciativas empresariales.

Así lo refleja el último informe de Transferencia publicado por la institución académica. Pese a que los equipos rectorales insisten en la importancia de transferir el conocimiento a la sociedad, las cifras constatan una evidente brecha. La UVigo tutorizó en 2025 ocho “spin-offs” (nueva empresa que nace de otra ya existente o de una institución académica) y vio nacer otras tres. Ninguna de estas 11 firmas, creadas para comercializar soluciones desarrolladas en investigaciones universitarias, surgió en Ourense. Esto supone un retroceso frente a 2024, cuando había al menos una iniciativa tutorizada.

El Campus tampoco logró cerrar ninguno de los tres nuevos contratos de licencia rubricados por la universidad. El único destello llegó por la vía del talento joven. De las seis nuevas “start-ups” fundadas por graduados de la institución a lo largo del año, una fue concebida por egresados del campus de Ourense, evitando que el casillero local quedase a cero. Pese a esta falta de tracción para fundar sociedades mercantiles, el talento ourensano sí demuestra su pulso en la protección de la innovación. El documento oficial detalla que la UVigo solicitó 15 nuevas patentes en 2025 (ocho nacionales y siete internacionales). De todas ellas, el campus de Ourense fue el origen de tres solicitudes (una nacional y dos internacionales), lo que representa exactamente el 20% de las innovaciones protegidas por la institución académica.

Estos buenos datos confirman que la generación de conocimiento aplicado sigue muy viva en las distintas facultades ourensanas. El verdadero reto para los próximos años será construir el ecosistema adecuado para que todas esas ideas den el salto definitivo de los laboratorios al mercado, creando empresas que generen empleo y retengan el talento en la provincia.