Restos de un magosto en zonas de Monterrei y Verín antes y después de la limpieza, tras un fin de semana de celebración al aire libre.

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 19 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Limpieza después de los magostos

Restos de un magosto en zonas de Monterrei y Verín antes y después de la limpieza, tras un fin de semana de celebración al aire libre. | La Región

El magosto debe ser una fiesta para disfrutar, especialmente al aire libre. Pero esto no debe ser excusa para no limpiar y recoger todo aquello que no pertenece a la naturaleza. En las imágenes se puede ver el estado en el que estaban el fin de semana zonas de Monterrei y Verín, y cómo quedó después de limpiar.

Gonzalo Sánchez (Verín)

El cuento de nunca acabar

Obras en Cambedo da Raia que mantienen ocupadas plazas de aparcamiento y dificultan el día a día de los vecinos. | La Región

Los vecinos de Cambedo da Raia tienen que lidiar con las obras interminables que ocupan plazas de aparcamiento y hacen muy difícil el día a día para la gente que vive en la zona. Después de tanto tiempo alguien debería hacer algo para que los vecinos recuperemos algo de normalidad en nuestras vidas.

Laura Sánchez (Ourense)

¡Cerezo va!

Un cerezo cayó sobre la carretera de A Lama, en la zona del Parque Mirador de Palmés, debido a la lluvia y el viento. | La Región

En la aldea de Palmés estos día con la lluvia y el viento cayó un cerezo en medio de la carretera de A Lama, en la zona del Parque Mirador. Es importante se tenga más control de este tipo de situaciones con árboles que están cerca de carreteras y zonas pobladas para evitar que se puedan producir desgracias personales y materiales.

Domingo Antonio Fernández Fernández (Ourense)

Árbol peligroso en O Viso

Un árbol cada vez más inclinado en O Viso amenaza con caer sobre la marquesina de la parada de autobús de la carretera de Santiago. | La Región

En la zona de O Viso, en la carretera de Santiago, podemos encontrar este árbol que cada vez está más inclinado y como siga en esta progresión va a acabar cayendo sobre la marquesina de la parada del autobús. Los conductores ya lo han puesto en conocimiento de la empresa y también se ha puesto en conocimiento de la asociación de vecinos, pero visto lo visto nadie hace nada.

María del Pilar Pereira Méndez (Ourense)

Esperando a que eche raíces

En la calle Río Bubal este coche lleva aparcado un año en el mismo sitio, en breve echará raíces. | La Región

En la calle Río Bubal este coche lleva aparcado un año en el mismo sitio, en breve echará raíces.

Luis García Pérez (Ourense)